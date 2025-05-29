ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المصري محمد رمضان أحدث اعماله الفنية و هي اغنية تحملس إسم "طيبة تاني لأ . . دلع تاني لأ" و ذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

أغنية "طيبة تاني لأ .. دلع تاني لأ" من كلمات مصطفى حدوتة، ميكس و ماست بي دي غاب، ألحان و توزيع إيهاب كولبيكس، مخرج AI أكرم ناجي.

و تقول كلمات الأغنية: مايتعاشروش

مايستاهلوش

مايتأمنوش

يارب حوش طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ اللى كل لقمة مصانهاش

واحنا معاكوا مقصرناش

دولا ناس متشرفناش

لأ لأ لأ لأ اللي روحناله مجالناش

واللي خد سلفة مجابهاش

مـ النهاردة ماتلزموناش

لأ لأ لأ طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ مايتعاشروش

مايستاهلوش

مايتأمنوش

يارب حوش مايتعاشروش

مايستاهلوش

مايتأمنوش

يارب حوش طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ طيبة تاني لأ لأ

دلع تاني لأ لأ

ارجع تاني لأ لأ

طيبة تاني لأ لأ لأ حرامية .. حرامية .. حرامية

كانت هذه تفاصيل خبر بمساعدة الذكاء الإصطناعي.. محمد رمضان يطرح كليب أغنيته الجديدة "طيبة تاني لأ .. دلع تاني لأ" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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