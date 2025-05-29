Audemars Piguet تختار سيرينا ويليامز ونور عريضة وتمارا كالينيتش وويني هارلو لتكريم إرثها العريق

ميرنا وليد - بيروت - 150 عامًا من Audemars Piguet ليست مجرد احتفال بمرور الزمن، بل شهادة على إرث من الابتكار والحرفية.

منذ انطلاقتها عام 1875 في وادي دو جو السويسري، شكّلت الدار علامة فارقة في عالم الساعات الفاخرة، من ابتكار أول مُكرر دقائق في ساعة يد عام 1892، إلى تصميم "رويال أوك" الثوري عام 1972.

واليوم، تعكس هذه الروح الريادية من خلال اختيار نساء ملهمات للاحتفال بذكراها الـ150: الرياضية الأسطورية سيرينا ويليامز، المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تمارا كالينيتش، وعارضتا الأزياء وصاحبتا الصوت المؤثر في قضايا الجمال والهوية والتغيير، ويني هارلو ونور عريضة

تقول ويليامز لمجلة فوغ العالمية في تقريرها : "أتجاوز المألوف بدفع نفسي إلى ما هو أبعد من حدودي، متجاوزةً ما أعتقد أنه كافٍ، وأسعى دائمًا إلى تقديم المزيد". يتردد صدى هذا الحماس والالتزام بالتميز بعمق في تفاني أوديمار بيغيه لمواصلة الارتقاء بمعاييرها. وفي الوقت نفسه، يعكس تركيزها على التواصل أيضًا الشعور القوي بالانتماء للمجتمع الذي ترعاه العلامة التجارية مع عائلة أوديمار بيغيه (كما تُعرف بمودة).

من ناحيتها، ابتكرت عارضة الأزياء البوسنية والشخصية الشهيرة على الإنترنت، تمارا كالينيتش، صوتًا مؤثرًا في عالم الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد أكسبتها نظرتها الثاقبة قاعدة جماهيرية عالمية مخلصة، متفاعلةً مع أسلوبها الذي يجمع بين الكلاسيكي والمعاصر . لا تقتصر تمارا على عرض الملابس فحسب، بل تُقدم رؤى ثاقبة حول الحرفية والفن الكامنين في عالم الموضة، مقدمةً منظورًا نادرًا عن تفاني الحرفيين الدؤوب، الذي يُضفي الحياة على المنتجات الفاخرة في صناعة الساعات والأزياء.

كانت ويني هارلو صوتًا رائدًا في عالم الجمال، وأصبحت مدافعة قوية عن الشمولية والاحتفاء بالفردية بتأثير لا يُنكر. وقد تحدى حضورها اللافت على منصات عروض أزياء كبرى العلامات التجارية المألوفة، وألهم جيلًا كاملًا للاحتفاء بما يميزهم. وقد عملت على توسيع آفاق الجمال، وثقتها بنفسها وتعبيرها الجريء عن نفسها يتناغمان بقوة مع روح أوديمار بيغيه الريادية واستعدادها لتغيير الوضع الراهن.

"أسعى دائمًا إلى تجاوز الحدود." تقول نور عريضة لمجلة فوغ بثقة، متشاركةً دافع هارلو وويليامز وكالينيتش للتقدم . وتضيف: "إنها بمثابة عائلة حقيقية، أن تكون جزءًا من عائلة AP"، متشاركةً نفس المبادئ والقيم. بصفتها عارضة أزياء وناشطة ملتزمةً بدفع الحوار الثقافي قدمًا.

تتشارك هؤلاء النساء، كلٌّ منهن رائدة في مجالها، تقاربًا قويًا مع أوديمار بيغيه. تُمثل سيرينا ويليامز، وتمارا كالينيتش، وويني هارلو، ونور عريضة، ديناميكية وإبداع وتأثير النساء اللواتي لسن مجرد جزء من الحوار الثقافي، بل يُشكلن مستقبله بنشاط.

تقرير مترجم بتصرف من مجلة فوغ العالمية