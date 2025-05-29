السيناريست إياد صالح يستقبل اليوم العزاء في والده من مسجد الحامدية الشاذلية

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القاهرة - سامية سيد - يستقبل السيناريست إياد صالح العزاء في والده الراحل اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية بمنطقة المهندسين بعد صلاة المغرب.

ورحل والد السيناريست إياد صالح عن عالمنا في الساعات الأولى من الاثنين الماضي، حيث أعلن ذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وشيعت جنازته بعد صلاة ظهر الاثنين من مسجد مصطفي محمود بالمهندسين، بحضور عدد من أصدقائه وأقاربه، وحرص على الحضور المؤلف هاني سرحان وزوجته الفنانة بسمة داود.

بدأ المؤلف والسيناريست إياد صالح مشواره من ورشة كتابة برنامج عالم سمسم عام 2002، ومن ثم عمل على تأليف أول مسرحية له عام 2005 بعنوان 6 رجال، وانضم لفريق برنامج صاحبة السعادة للإعلامية إسعاد يونس عام 2014، ومن ثم رئيس تحرير لبرنامج "تع اشرب شاي" عام 2017، وقدم أول عمل درامي له عام 2021 بتأليف مسلسل قارئة الفنجان، ومسلسل حلوة الدنيا سكر عام 2021، ومسلسل نصي الثاني.



كما شارك صالح في كتابة مسلسل الاختيار 3: القرار، الذي عرض ضمن الموسم الرمضاني 2022، وقدم مسلسل الكتيبة 101 عام 2023، وفيلم شهر زي العسل 2024، وانطلق بفيلمه الحريفة الجزء الأول والثاني 2024.

