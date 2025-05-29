شكرا لقرائتكم خبر عن حضور كبير في عرض وندوة فيلمي "طنين" و"فرقة الأمل" بمركز الثقافة السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقام مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برعاية الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، أمسية سينمائية مميزة تم خلالها عرض الفيلم السوداني القصير "طنين"، والفيلم الوثائقي "فرقة الأمل" للمخرج محمد فاوي، وذلك في إطار حرص المركز على تعزيز الحقوق الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية بين مختلف فئات المجتمع.

أعقب العرض ندوة فنية أدارها المخرج زهير عبد الكريم، الأمين العام ومؤسس اتحاد الفنانين السودانيين في مصر، بحضور كل من المخرج محمد فاوي، وبطلة الفيلم زهراء منصور، والمخرج السينمائي عبادي محجوب، والدكتور الكاتب عبد العزيز عشار، والأستاذة ولاء عبد العزيز، والمخرج والناقد السينمائي الدكتور علي محمد سعيد، والممثل حمد النيل خليفة، والمخرج زهير حسن.

وقد شهدت الأمسية تفاعلًا كبيرًا من الجمهور السوداني، الذين أعربوا عن سعادتهم بعرض الأفلام السودانية واستضافتهم في مركز الثقافة السينمائية، كما أبدوا اهتمامًا بالتعرف على أنشطة المركز ومكتبته العريقة وما تضمه من كنوز تراثية في مجال السينما.

الجدير بالذكر أن فيلم "طنين" هو أول أعمال المخرج محمد فاوي، وشارك في مهرجان الفيلم الإفريقي بنيويورك، كما عُرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ٤٤ لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي. الفيلم من تأليف مشترك بين أحمد شاويش ونورا عادل، ومن بطولة جسور أبو القاسم وزهراء منصور، ومن إنتاج أمجد أبو العلا ومحمد العمدة.

أما الفيلم الوثائقي "فرقة الأمل"، يتناول تجربة أول فرقة استعراضية من الفتيات في قبيلة البجا بشرق السودان، حيث يوثق هذه التجربة الإنسانية والثقافية بلغة البداويت البجاوية، مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية.











