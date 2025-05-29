شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة تدشن قناة دينية على "يوتيوب" وتطلق من خلالها أول فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة حلا شيحة عن إطلاق قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي ستقدم من خلالها محتوى ديني.

وشاركت حلا شيحة أول فيديو عبر قناتها قالت خلاله: "أنا سعيدة جدًا إني باتكلم عن ربنا، وسعيدة إن في ناس بتبعتلي تقول لي إحنا بنحب طريقتك. أكتر حاجة بتشغلني وبتملأ قلبي هي حب ربنا، ولما بعدت عنه، قدرت أرجع تاني لأن الآيات كانت محفورة جوايا".

وتابعت: "ناس كتير بتسألني إزاي قدرت أرجع وأكون قوية، الموضوع مش سهل، بس ربنا جميل ودايمًا بيهدينا".

وأكدت حلا شيحة أنها ستشارك تجربتها مع القرآن من منظور شخصي وليس كداعية أو مفسرة، مشيرة إلى أن بعض الآيات كان لها تأثير عميق عليها، وأن الله هو الجمال وهو الذي يهدينا، وأنه يجب علينا دائمًا أن نحسن الظن بالله".