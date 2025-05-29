تعرفوا إلى قائمة المرشحين والمرشحات لجائزة الدانة للدراما بنسختها الثانية بالبحرين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 03:00 مساءً - استعداداً لتقديم جائزة الدانة للدراما بمملكة البحرين أعلن حساب جائزة الدانة للدراما على الإنستغرام قائمة ترشيحات لجنة التحكيم الرسمية وجوائز تصويت الجمهور، ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "ترقّبوا فتح باب التصويت من 5 إلى 12 يونيو 2025 والتفاصيل قريباً".

وتتنوع فئات جائزة الدانة للدراما بنسخته الثانية، حيث تتضمن عشر فئات تنافسية وهي أفضل مسلسل اجتماعي، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، أفضل وجه صاعد، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، أفضل مخرج، أفضل ممثل طفل، وأفضل مؤثرات بصرية.

وقد ذكرت لجنة التحكيم أن الإعلان عن الفائزين في النسخة الثانية من الجائزة، سيتم خلال حفل خاص يُقام تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وذلك بعد تقييم المشاركات من قبل لجنة تحكيم تضمُّ نخبة من أبرز النقاد والمتخصصين في الدراما الخليجية.

وكانت جائزة "الدانة للدراما" بنسختها الأولى جاءت ضمن افتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون بالبحرين بـ2024.

فئات جائزة الدانة للدراما بنسخته الثانية

أما الفئات المرشحة للجوائز فئة أفضل ممثلة وجه صاعد فرشحت لها:

الفنانة لمى عبد الوهاب مسلسل "شارع الأعشى".

الفنانة آلاء سالم مسلسل "شارع الأعشى".

الفنانة حنين حامد مسلسل "سدف".

وشارك حساب جائزة الدانا للدراما بوستر كتب فيه في فئة أفضل ممثلة وجه صاعد، تسلط جائزة الدانة الضوء على مواهب نسائية واعدة تألقت بأدوارها الأولى، وتركت بصمة لافتة.

من "شارع الأعشى" إلى "سُدُف".

أما فئة أفضل ممثل وجه صاعد فكانت كالتالي:

الفنان باسل الصلي مسلسل "شارع الأعشي".

الفنان أحمد سعدي مسلسل "وحوش".

الفنان عبد الرحمن بن نافع مسلسل "ليالي الشميسي".

وشارك الحساب بوستر كتب فيه: "في فئة أفضل ممثل، تسلط جائزة الدانة الضوء على الأداء الاستثنائي الذي ترك أثراً عميقاً في ذاكرة المشاهدين.

أدوار تجسدت بصدق، وأداء حمل القصة إلى أقصى درجات الإقناع والإبداع.

اما جائزة أفضل ممثلة فكانت كالتالي:

الفنانة فاطمة الصفي مسلسل "أم 44".

الفنانة ليلى عبدالله مسلسل "عابر سبيل".

الفنانة إلهام علي مسلسل "شارع الأعشى".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "تُعلن لجنة جائزة الدانة عن المرشحات لجائزة أفضل ممثلة، نجمات تألقن بأداء استثنائي، وقدّمن أدواراً تركت أثراً عميقاً في قلوب الجمهور والنقاد على حد سواء".

أما جائزة فئة أفضل ممثل فكانت كالتالي:

الفنان خالد صقر مسلسل "شارع الأعشى".

الفنان إبراهيم الحجاج مسلسل "يوميات رجل عانس".

الفنان عبدالله بوشهري مسلسل "عابر سبيل".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "في فئة أفضل ممثل، تسلط جائزة الدانة الضوء على الأداء الاستثنائي الذي ترك أثراً عميقاً في ذاكرة المشاهدين.

أدوار تجسدت بصدق، وأداء حمل القصة إلى أقصى درجات الإقناع والإبداع".

أما فئة أفضل مسلسل كوميدي فجاء كالتالي:

مسلسل" الباء تحته نقطة".

مسلسل "يوميات رجل عانس".

مسلسل "أفكار أمي".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "في فئة أفضل مسلسل كوميدي، تحتفي جائزة الدانة بالأعمال التي رسمت البسمة على الوجوه، ونجحت في تقديم الكوميديا بروح مبتكرة وإيقاع درامي مميز، مسلسلات أبدعت في تحويل المواقف اليومية إلى لحظات لا تُنسى".

أما فئة أفضل مسلسل اجتماعي فكانت كالتالي:

مسلسل "عابر سبيل".

مسلسل "شارع الأعشى".

مسلسل "وحوش".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "في فئة أفضل مسلسل اجتماعي، تكرّم جائزة الدانة الأعمال التي لامست قضايا الناس، وعكست نبض المجتمع بقصصها وعمقها الإنساني، أعمال درامية نافست بقوة، واستحقت مكانها في القائمة".

أما جائزة الدانة بالنجوم الصغار فكانت كالتالي:

الفنانة حلم السعدي مسلسل "فضة".

الفنان محمود الموسوي مسلسل "عابر سبيل".

الفنانة شوق عبدالله مسلسل "سدف".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "ببراءتهم وعفويتهم، أضاؤوا الشاشة الصغيرة ولامسوا قلوب الجمهور، ترحب جائزة الدانة بالنجوم الصغار الذين أبدعوا في تجسيد أدوارهم، وترشحهم هذا العام لجائزة أفضل ممثل طفل تقديراً لمواهبهم الاستثنائية.

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أما جائزة أفضل مخرج فكانت كالتالي:

المخرجة غول ساريالتين مسلسل "شارع الأعشى".

المخرج الأسعد الوسلاتي مسلسل "ألبوم الجزء 2".

المخرج محمد أنور مسلسل "سدف".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: "إعلان قائمة المرشحين لجائزة أفضل مخرج في جائزة الدانة، نحتفي من خلالها بأبرز المخرجين الذين أبدعوا في توظيف رؤيتهم الفنية لتقديم أعمال مميزة تركت أثراً بارزاً في الساحة السينمائية".

أما جائزة أفضل نص في مهرجان الدانة فجاء كالتالي:

فريد سترايديوم مسلسل "سكواد".

بدرية البشر وأوزليم يوسيل مسلسل "شارع الأعشى".

فيصل البلوشي مسلسل "وحوش".

ونشر الحساب بوستر للمرشحين، وكتب: "المرشحون لجائزة أفضل نص في مهرجان الدانة: فريد سترايديوم – مسلسل سكواد، بدرية البشر وأوزليم يوسيل مسلسل شارع الأعشى، فيصل البلوشي مسلسل وحوش، من سيحصد الجائزة؟

نكتشف ذلك في ليلة الدانة

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أما جائزة أفضل مؤثرات بصرية فجاءت كالتالي:

جاسم بوحجي مسلسل "سكواد".

خالد بن يونس مسلسل" كائنات".

كريم النادي "عابر سبيل".

ونشر الحساب بوستر للمرشحين وكتب: "تُعلن لجنة جائزة الدانة بفخر عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مؤثرات بصرية في نسختنا الحالية، يأتي الترشيح تقديراً لأبرز المواهب التي قدّمت تقنيات وابتكارات بصرية رفيعة المستوى، أضافت قيمة فنية عالية للأعمال المشاركة".

أما جائزة أفضل موسيقى تصويرية فرشح لها:

رضوان نصري مسلسل "شارع الأعشى".

حسام يسري مسلسل "سدف".

نواف الجمعان مسلسل "ليالي الشميسي".

ونشر الحساب بوستر كتب فيه: " تعلن لجنة جائزة الدانة عن المرشحين لجائزة أفضل موسيقى تصويرية، تتنافس مجموعة من أبرز الملحنين الذين قدموا أعمالاً موسيقية متميزة أضافت عمقاً وروحاً للأعمال الفنية.

نتمنى للجميع التوفيق، وترقبوا إعلان النتائج قريباً.

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