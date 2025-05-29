تولين عصام تشارك متابعيها فرحة التخرج... إليكم أبرز أعمالها

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 03:00 مساءً - شاركت الفنانة تولين عصام متابعيها فرحة نجاحها وتخرجها في الثانوية العامة، ونشرت صورة لها بروب التخرج وبيدها وردة بيضاء على ستوري الإنستغرام وكذلك صفحتها الخاصة، وعلقت وكتبت "الحمدلله بعد 12 سنة".
وتفاعل معها متابعوها وباركوا لها على النجاح والتخرج.
ثم خاضت تجربة جديدة مع الفنانة الكويتية حياة الفهد من خلال مسلسل "بتوقيت مكة" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، وبطولة الفنان سعد الفرج، حياة الفهد، شوق محمد، سعيد صالح، محمد الجبرتي، وعبدالمنعم الغزال، ثم دخلت عالم السينما من خلال فيلم "هجان"، الذي حقَّق أكثر من عشر جوائز سينمائية في مهرجانات محلية وعالمية، والفيلم من تأليف أبو بكر شوقي وعمر شامة، وإخراج أبو بكر شوقي، وبطولة الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر العطاوي، شيماء الطيب، عزام النمري، وتولين عصام.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأفلام السعودية بنسخته 10 عن فيلم "هجان".
وهو دراما خليجية، تسلّط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة، مقدماً مجموعة من المشاكل والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية، وتتوالى الأحداث.
وتفاعل معها متابعوها وباركوا لها على النجاح والتخرج.
تولين عصام في سطورالفنانة تولين عصام شابة في الـ17 من عمرها، جمعت بين التمثيل وتقديم برنامج جوائز الأطفال على قناة السعودية، وبعد تجربتها التي خاضتها بعالم البرامج اختارت أن تكون ممثلة وشاركت في عدة أفلام قصيرة منها فيلم "بلوغ" إنتاج مهرجان البحر الأحمر من إﺧﺮاﺝ هند الفهاد، وبطولة الفنانة ريم الحبيب، سناء بكر يونس، أغادير السعيد، إلهام علي، وغادة عبود.
ثم خاضت تجربة جديدة مع الفنانة الكويتية حياة الفهد من خلال مسلسل "بتوقيت مكة" من ﺇﺧﺮاﺝ مناف عبدال، وبطولة الفنان سعد الفرج، حياة الفهد، شوق محمد، سعيد صالح، محمد الجبرتي، وعبدالمنعم الغزال، ثم دخلت عالم السينما من خلال فيلم "هجان"، الذي حقَّق أكثر من عشر جوائز سينمائية في مهرجانات محلية وعالمية، والفيلم من تأليف أبو بكر شوقي وعمر شامة، وإخراج أبو بكر شوقي، وبطولة الفنان عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، عمر العطاوي، شيماء الطيب، عزام النمري، وتولين عصام.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الأفلام السعودية بنسخته 10 عن فيلم "هجان".
آخر أعمال الفنانة تولين عصامأما آخر عمل عرض لها مؤخراً فهو مسلسل "مدرسة النخبة"، وهو عمل كويتي شارك فيه نخبة من الفنانين وهو من ﺇﺧﺮاﺝ شملان النصار، من ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة: الفنانة روان العلي، عبدالمحسن الأسود، حسن عبدال، الغالية، أنوار السبيعي، تولين عصام، كوثر البلوشي، مي البلوشي، نور الدليمي، غادة الكندري، دعاء عبدالله، منال الجار الله، أمل محمد، ومشعل الشايع.
وهو دراما خليجية، تسلّط الضوء على حياة المراهقين من أبناء العائلات الثرية في مدرسة خاصة، مقدماً مجموعة من المشاكل والقضايا التي يواجهها الشباب في تلك المرحلة، مع التركيز على الصراعات العاطفية والشخصية، وتتوالى الأحداث.
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