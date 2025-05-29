  أسامة مروة وشيرين عمارة يعلنان موعد زفافهما بطريقة مميزة: فرحتنا بتكمل

أجواء رومانسية مستوحاة من قصص الأمراء

View this post on Instagram A post shared by Ossy Marwah | اسامة مروة (@ossymarwah)



أسامة مروة وشيرين عمارة ..رحلة مختلفة في صناعة المحتوى

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 03:00 مساءً - في لحظة ساحرة مليئة بالمشاعر، أعلنالشهيرة بـ " شيرين بيوتي" عن موعد زفافهما، وسط أجواء من الفرح والرومانسية التي لامست قلوب المتابعين.ونشرعبر صفحته الرسمية على إنستغرام مقطع فيديو جمعه بشيرين، ظهرا فيه وهما يفردان ورقة كبيرة وسط أحد الأماكن المفتوحة، كتب عليها موعد الزفاف المنتظر، وجاء هذا الإعلان ظاهراً وواضحاً من خلال التعليق الذي أرفقه بالفيديو .."فرحتنا بتكمل معكم يوم 14.06.2025".لم يكتفِ الثنائي بالإعلان فقط، بل أكملا اللحظة بحلم يشبه الحكايات، إذ استقلا عربة تجرها الخيول، مستوحاة من قصص الأمراء والملوك، وسط أجواء حالمة تعبر عن قصة حبهما.هو صانع محتوى سوري الجنسية، انطلقت شهرته من خلال قناته على يوتيوب، حيث قدم محتوى ترفيهي جذب جمهوراً واسعاً في الوطن العربي. مثل تحدي الأكل والرياضة، وغيرهيتميز أسامة بأسلوبه العفوي والمرح، وغالباً ما يدمج بين الترفيه والمواقف الإنسانية، مما جعله من الأسماء المؤثرة على منصات التواصل الاجتماعي .أمابدأت رحلتها في عالم اليوتيوب في 2015، وقدمت من خلاله محتوى متعلق بالجمال والمكياج بأسلوب بسيط، ثم باتت تتحدث عن نصائح الموضة، ولحظات من حياتها الشخصية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».