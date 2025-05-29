غدير السبتي تستعد لـ مسرحية غسيل ممنوع من النشر في عيد الأضحى

View this post on Instagram A post shared by Ghadeer al sabti | غدير السبتي (@ghader_alsabti)

آخر عمل عرض للفنانة غدير السبتي

View this post on Instagram A post shared by مجموعة المرايا للإنتاج الفني (@almraya_prouduction)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 03:00 مساءً - تستعد الفنانةلتقديم عروض جديدة خلال أياملمسرحيتها ""، والتي عرضت سابقاً بعيد الفطر على مسرح جمعية شرق التعاونية، من بطولة مبارك المانع، وأسامه المزيعل، بشار الجزاف، مشاري المجيبل، شملان المجيبل، نورة العميري، ناصر الدوب ومن تأليف ناصر كرماني وتغريد الداود، ومن إخراج يوسف البغلي.وستقدم عروضاً جديدة ابتداء من أول أيام عيد الأضحى وشاركت الفنانة غدير فيديو للمسرحية وعلقت: "تبون تضحكون بدون توقف، تبون تستمتعون لآخر لحظة بالعرض، تبون تشوفون عملاً مميزاً بكل النواحي، تبون مسرحاً حقيقياً موسيقى لايف حياكم الله تعالوا و استمتعوا معنا بمسرحية "غسيل ممنوع من النشر" بعيد الأضحى".كما نشرت فيديو آخر للمسرحية وكتبت: "مسرحية غسيل ممنوع من النشر".وكان آخر عمل عُرض للفنانة غدير السبتي هو مسلسل "متحف يدي"، والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ علي بدر رضا، وفكرة فهد الصالح وتأليف مريم نصير، ومن بطولة: فوز الشطي، يعقوب عبدالله، عبدالعزيز النصار، غدير السبتي، بدر الشعيبي، أسامة المزيعل، نوف السلطان، فهد الصالح، ورهف محمد.وتدور أحداث المسلسل عندما ترث فتاة عن والدها كنزاً وتجد نفسها محاطةً بالعديد من المشكلات، والأشخاص من حولها يطمعون بها، فهنا تحاول جاهدة التغلب عليهم، وفي هذه اللحظة تقع بحب شاب يساعدها في حياتها لتخطي الصعاب، وتتوالى الأحداث بين تشويق ومغامرة وقصص وأحداث منوعة.

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