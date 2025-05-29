ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل العالمي براد بيت للمرة الأولى عن طلاقها من الممثلة العالمية أنجلينا جولي، بعد حوالي الـ 8 سنوات على الأمر.

وعند سؤاله عن شعوره بالإرتياح بعد أن وصل إلى تسوية قانونية مع أنجلينا، رد براد: "لا، لا أعتقد أن الأمر كان بهذه الأهمية. إنه أمرٌ يسير على الطريق الصحيح، قانونياً"، ليكون هذا التعليق قد جاء بعد ستة أشهر من الوصول إلى التسوية.

وصرح محامي أنجلينا مؤخراً عن حالتها بعد التوسوية قائلاً: "قبل أكثر من ثماني سنوات، تقدّمت أنجلينا بطلب طلاق من السيد بيت. تركت هي وأطفالها كل الممتلكات التي كانوا يتشاركونها مع السيد بيت، ومنذ ذلك الحين، ركزت على إيجاد السلام والتعافي لعائلتهما. هذا مجرد جزء من عملية طويلة ومتواصلة بدأت قبل ثماني سنوات. بصراحة، أنجلينا مُنهكة، لكنها مرتاحة لانتهاء هذا الجزء".

كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى منذ 8 سنوات.. براد بيت يكسر صمته ويتحدث عن طلاقه من أنجلينا جولي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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