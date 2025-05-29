رقصة دوا ليبا الألبانية حديث الجمهور-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الصحافة العالمية مقطع فيديو للنجمة دوا ليبا وهي ترقص رقصة ألبانيا أي بلدها الأصلي، ولاقى هذا الفيديو رواجا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ظهرت وهي تضع كأسا على رأسها وتحمل بيدها منديل.
على صعيد آخر شاركت دوا ليبا مؤخرا مجموعة من الصور مع متابعيها، ظهرت فيها إلى جانب شقيقتها رينا منذ الطفولة و حتى اليوم بأوقات جميلة ومميزة، عايدتها من خلالها بيوم ميلادها.
وما لفت أنظار الجمهور هو الشبه الكبير الموجود بين دوا ورينا، فالأخيرة تتمتع بجمال شبيه بجمال شقيقتها.
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