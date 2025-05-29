نبيلة عواد تُرزق بمولودها الأول من زوجها وهذا الاسم الذي اختاراه له

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد عن ولادة طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال سيف دياب، وقد أطلق الثنائي على مولودهما اسمًا عربيًا مميزًا هو "عمر".

وشاركت نبيلة متابعيها أول صورة لطفلها عبر خاصية القصص السريعة "ستوري" على حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "أهلاً وسهلاً الطفل عمر.. نبيلة وسيف"، في لحظة عكست مشاعر الفرح والامتنان.

وقد انهالت التعليقات والرسائل المهنئة على نبيلة من أصدقائها المقربين ومتابعيها، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الحدث السعيد وتمنوا لها ولابنها دوام الصحة والسلامة.