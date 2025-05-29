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ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الإعلامية اللبنانية نبيلة عواد عن ولادة طفلها الأول من زوجها رجل الأعمال سيف دياب، وقد أطلق الثنائي على مولودهما اسمًا عربيًا مميزًا هو "عمر".
وشاركت نبيلة متابعيها أول صورة لطفلها عبر خاصية القصص السريعة "ستوري" على حسابها الرسمي على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مرفقة الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: "أهلاً وسهلاً الطفل عمر.. نبيلة وسيف"، في لحظة عكست مشاعر الفرح والامتنان.
وقد انهالت التعليقات والرسائل المهنئة على نبيلة من أصدقائها المقربين ومتابعيها، الذين عبّروا عن سعادتهم بهذا الحدث السعيد وتمنوا لها ولابنها دوام الصحة والسلامة.
كانت هذه تفاصيل خبر نبيلة عواد تُرزق بمولودها الأول من زوجها وهذا الاسم الذي اختاراه له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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