حريق يلتهم منزل طفولة الأميرة ديانا.. هل هو مفتعل؟

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ميرنا وليد - بيروت - شب حريق كبير فجر يوم الأحد، في أحد المنازل الريفية القديمة التابعة لعقار "ألثورب هاوس"، والذي كان مقرّ عائلة سبنسر التاريخي الذي تنتمي إليه الأميرة الراحلة ديانا، والمرتبط بطفولتها.
والتهم الحريق الذي وصفه شقيقها تشارلز سبنسر بأنه "متعمد"، المبنى الذي يعود تاريخه للقرن الثامن عشرب الكامل وأدى إلى دمار شامل فيه.
ووصف تشارلز سبنسر، الحادث عبر حسابه الرسمي، بأنه "صادم ومؤلم"، مرجحًا أن يكون متعمدًا قائلًا أنه ممكن أن يكون نتيجة "عمل تخريبي متعمد"، خصوصًا أن المنزل كان مهجورًا منذ سنوات ويُخطط لإعادة ترميمه.
وهرعت فرق الإطفاء إلى الموقع في منطقة كينغستورب نحو الساعة 1:30 فجراً، إلا أن النيران كانت قد التهمت المبنى بالكامل. وتواصل السلطات تحقيقاتها لمعرفة الأسباب، وسط دعوات لتشديد حماية المواقع التاريخية المرتبطة بشخصيات بارزة.
يُذكر أن قصر ألثورب، الذي يمتد على مساحة 13 ألف فدان، هو المكان الذي نشأت فيه الأميرة ديانا، وفيه دُفنت بعد وفاتها المأساوية عام 1997.
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