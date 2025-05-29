حسن أبو الروس : لن أتحدث بالمصري في هذا العمل

ميرنا وليد - بيروت - هو إسم بارز في عالم الغناء والتمثيل، ومن بين أعماله التمثيلية الشهيرة مسلسل "بـ100وش"، ومن بين أعماله الغنائية "شيكالاستيك" التي جمعته مع فرقة المدفعجية والفنان أمير عيد من فرقة كايروكي.



في لقاء مع موقع "الفن" تحدث أبو الروس عما جذبه لأحدث أعماله مسلسل "أنا أنت أنت مش أنا"، وعن التعامل مع الممثل السوري معتصم النهار الذي يقوم ببطولة المسلسل.

من ناحية أخرى تحدث أبو الروس عن دوره الذي حقق نجاحاً في مسلسل "شباب إمرأة"، وعن مشاركته في مسلسل "قهوة المحطة"، وعن الدور الذي يتمنى أن يجسده، وعن مشاريعه المقبلة.

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