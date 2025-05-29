أجور نجوم الغناء في تركيا تنخفض بشكل مذهل…تقرير يلقي الضّوء

في خبر شكّل مفاجأة لعشّاق السّهر في تركيا، لاحظ الجمهور انخفاض كبير في أجور أهمّ أسماء المغنّين في تركيا خاصّة بعدما انتشرت في السّاعات الأخيرة قائمة بالأجور الّتي سيتقاضاها الفنّانون مقابل إحيائهم حفلة فنّيّة في عيد الأضحى المبارك كما ذكرت أهمّ الصّحف التّركية.

إليكم أجر أبرز الأسماء على صعيد الغناء في تركيا بمناسبة عيد الأضحى:

Tarkan ٣٩ مليون ليرة تركيّة أيّ ما يعادل ّّمليون دولار أميركي.

Gulşen ١٠ مليون ليرة تركية أيّ ما يعادل ٣٩٠ّألف دولار أميركي

Hadise ٥ مليون ليرة تركية أي ما يعادل ١٩٥ ألف دولار أميركي

Derya uluğ ٢ مليون ليرة تركيّة أيّ ما يعادل ٧٨ ألف دولار أميركي

Bengu ٢.٥ مليون ليرة تركيّة أيّ ما يعادل ٩٧٥٠٠ دولار أميركي

Hande Ünsal مليون ليرة تركيّة أي ما يعادل ٣٩٠٠٠ دولار أميركي

Ziynet Sali ٢.٥ مليون ليرة تركية أيّ ما يعادل ٩٧٥٠٠ دولار أميركي

أمّا عن الأجور السّابقة الّتي كان تتقاضاها هذه النّجوم فلم يأتِ المصدر على ذكر أيّة أرقام مع العلم أنّ الاجور المذكورة أعلاه تعتبر بالأصل مرتفعة جدًّا فهل كانت أكثر ارتفاعًا يا تُرى؟