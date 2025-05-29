وزير الإعلام اللبناني بول مرقص يلتقي وليد آل ابراهيم على هامش منتدى الإعلام العربي

التقى وزير الإعلام اللبناني، المحامي د. بول مرقص، برئيس مجلس إدارة “مجموعة MBC” وليد بن إبراهيم آل إبراهيم وذلك على هامش منتدى الإعلام العربي. تناول اللقاء سبل التعاون بين مجموعة MBC وتلفزيون لبنان الرسمي، إضافة إلى مبادرات إعلامية مشتركة تهدف إلى تطوير المحتوى وتعزيز حضور الإعلام الرسمي العربي. كما تم التطرق إلى أهمية الاستثمار في البنية التحتية الإعلامية والاعتماد على الوسائط الحديثة والذكاء الاصطناعي لمواكبة تحديات المرحلة المقبلة.

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