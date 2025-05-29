تفاصيل صادمة بشأن وفاة بول دانان بعد أربعة أشهر على رحيل الممثّل.

بعد أكثر من أربعة أشهر على وفاته، كشفت تقارير تفاصيل جديدة حول وفاة الممثّل “بول دانان” الّذي توفّي نتيجة تسمّم مركّب من المخدّرات، بما في ذلك الهيروين والكوكايين، أثناء مشاهدته التّلفزيون في منزله في الخامس عشر من كانون الثّاني/يناير الفائت.

خلال التّحقيق في وفاة الممثّل في محكمة أفون للطبّ الشّرعيّ في إنجلترا، كُشف أنّ “دانان” وُجد فاقدًا للوعي، جالسًا على أريكة أمام التّلفزيون في منزله في بريزلنجتون، بريستول، بعد تناوله مزيجًا قاتلًا من المخدّرات، وفقًا لما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي).

وقد أفاد تشريح جثّة “دانان” أنّ وفاته نجمت عن مزيج مشترك من الهيروين والكوكايين والميثادون والكودايين والبريجابالين والزوبيكلون، الّتي ساهم تعاطيها للبنزوديازيبين في وفاته، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانيّة (بي بي سي).

وحكمت الطّبيبة الشّرعية ديبي روكس على دانان بأنّه “حادث مؤسف”، وقالت في المحكمة إنّه لا دليل يشير إلى أنّ الممثّل كان ينوي الانتحار، وفقًا لهيئة الإذاعة البريطانيّة.

كما أفادت التّقارير أنّ أحد الجيران استخدم سلّمًا لتفتيش شقّة دانان، حيث وجده على الأريكة والتّلفزيون لا يزال يعمل، وفقًا لصحيفة ديلي ميل وصحيفة مترو البريطانيّة.

اشتهر دانان بدور سول باتريك في المسلسل البريطاني “هوليوكس”، بالإضافة إلى ظهوره في برنامجي تلفزيون الواقع “الأخ الأكبر للمشاهير” و”جزيرة الحبّ”.