شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم المشروع X يحقق 32 مليون جنيه خلال 8 أيام عرض بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم المشروع X نجاحاً كبيراً منذ طرحه في دوره العرض، حيث حقق أمس الأربعاء، إيرادات بلغت 3 ملايين و23 الفاً و916 جنيهاً، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 8 أيام عرض بالسينمات إلى 32 مليوناً و835 الفاً و616 جنيها.

وتحدث النجم كريم عبد العزيز عن كواليس فيلمه الجديد "المشروع x" موضحًا أن شخصية يوسف الجمال التى يقوم بتجسيدها خلال أحداث العمل هي شخصية جديدة عليه.

كما أعرب عن سعادته البالغة بالعمل والشخصية، حيث أشار إلى أنه سعيد جدًا بالعمل والشخصية بمجرد أن حدثه عنها المخرج بيتر ميمي، مضيفًا: العمل معتمد على حضارتنا وتاريخنا والعالم الفرعوني الذي لا ينتهي.

ولفت كريم عبد العزيز إلى أنه على الرغم من استمرار العمل على مدار 9 أشهر مليئة بمشاهد الأكشن ومشاهد الغوص، إلا أنه لم يكن هناك أي إصابات، موضحا أنه تعلم الغوض من أجل الفيلم.

ويُعد فيلم المشروع X أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.

فيلم المشروع X من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، وهو من بطولة كريم عبد العزيز، إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.