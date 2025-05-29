شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت يتحدث أثناء ظهوره مع حبيبته دي رامون: حياتى الشخصية فى الصفحات والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النجم العالمي براد بيت في تصريحات نادرة حول ظهوره العلني الأول مع صديقته إينيس دي رامون ، وفي محادثة أجريت مؤخرًا مع مجلة GQ لعدد صيف 2025، وتحدث الممثل البالغ من العمر 61 عامًا عن حضوره سباق الجائزة الكبرى البريطاني لعام 2024 مع دي رامون.



وتساءلت الصحيفة عما إذا كان من المخطط ظهورهما لأول مرة كزوجين في سباق الفورمولا 1، ورد نجم الفورمولا 1 بضحكة، مشيرا إلى أن الحياة لا يمكن التنبؤ بها وأنه يسير حسب الظروف فقط

قائلا "لا يا صديقي، الأمر ليس محسوبًا إلى هذا الحد"، ثم تابع بيت قائلاً: " كم سيكون مرهقا انت تعيش وانت تجري كب هذه الحسابات.. الحياة تتطور فقط. العلاقات بدورها تتطور".

وفي مكان آخر من المقابلة، تحدث الممثل، الذي أنهى إجراءات طلاقه من زوجته السابقة أنجلينا جولي في أواخر عام 2024، عن حياته تحت الأضواء.

أشار بيت قائلاً: "حياتي الشخصية دائمًا في الأخبار. إنها في الأخبار منذ 30 عامًا يا أخي. أو لنقل إنها جزء من حياتي الشخصية."

ومن الجدير بالذكر أن بيت ودي رامون بدأوا المواعدة لأول مرة في أواخر عام 2022 بعد انفصاله عن جولي.