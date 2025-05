شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اد جيل صاحب شخصية الدمية الشريرة تشاكي والان مع تفاصيل الخبر

توفى منذ قليل الممثل الأمريكي إد جيل، الذي اشتهر بأداء شخصية "هاورد ذا دَك" وارتداء زي الدمية الاكثر شرا في هوليوود "تشاكي" في سلسلة Child’s Play، وذلك بمنزله في ولاية لوس أنجلوس عن عمر يناهز 61 عاماً.

وأعلنت خبر الوفاة ابنة شقيقته، كايس جيل، من خلال الفيس بوك الخاص بها حيث قالت فيه: "بقلب مثقل وتابوت خفيف بشكل مدهش (هل فهمتم المزحة؟)، نعلن عن الرحيل المفاجئ لعمنا إد جيل، لقد ألقى تحيته الأخيرة، وهو الآن يتصدر عروض الحياة الآخرة".

ولد إد جيل في بلدة بلاينويل بولاية ميشيجان، وانتقل إلى كاليفورنيا عندما كان في العشرين من عمره لمطاردة حلمه في التمثيل، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين، وقد شارك في أكثر من 130 فيلماً ومسلسلاً إعلانياً.

كما اشتهر أيضاً بدوره في مسلسل Land of the Lost، حيث جسد شخصية الديناصور "تاشا"، وكان وجهاً مألوفاً في مؤتمرات ومعارض محبي الأفلام والخيال.

وبدأ إد جيل مسيرته الفنية عام 1986 من خلال تجسيده للدور الرئيسي في فيلم Howard the Duck، حيث ارتدى زي الشخصية طيلة الفيلم بينما تولى الممثل تشيب زين أداء الصوت، وفي عام 1988، لعب جيل دور الدمية المرعبة "تشاكي" في فيلم الرعب الشهير Child's Play .

وواصل ظهوره في جزأين آخرين من السلسلة، كما شارك في مسلسل Land of the Lost عام 1991، مؤدياً شخصية الديناصور "تاشا"، في عام 2003، أدى دور العم "بوبي باري"، في فيلم Tiptoes إلى جانب ماثيو ماكونهي وغاري أولدمان، والذي تناول حياة عائلة من الأشخاص قصار القامة.

كذلك ظهر جيل في حلقة من المسلسل الكوميدي My Name is Earl عام 2006 بعنوان "Little Bad Voodoo Brother"، حيث جسد شخصية مؤدي عروض كرنفالية تُدعى "ليتل إيدي".