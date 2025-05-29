شكرا لقرائتكم خبر عن نادية الجندي ووفاء عامر وغيرهن.. نجمات لعبن دور "الملكة نازلي" على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى وفاة الملكة نازلي، أحد أكثر الشخصيات النسائية إثارة للجدل في التاريخ المصري الحديث، والتي شغلت منصب ملكة مصر القرينة من عام 1919 وحتى عام 1936 بزواجها من الملك فؤاد الأول، قبل أن تُلقب بـ"الملكة الأم" بعد تولي ابنها الملك فاروق الأول العرش، إلى أن تم تجريدها من اللقب رسميًا في الأول من أغسطس عام 1950.

الملكة نازلي تنتمي لعائلة أرستقراطية؛ والدتها توفيقة هانم، ابنة السياسي البارز محمد شريف باشا المعروف بلقب "أبو الدستور المصري"، وكان لها شقيقان هما حسين صبري وشريف صبري، إضافة إلى شقيقتين هما أمينة هانم ونوال صبري.

شخصية الملكة نازلي ألهمت عددًا من صناع الدراما لتقديم ملامح من حياتها المثيرة على الشاشة، حيث تنوعت الأدوار التي جسدت شخصيتها بين التراجيديا التاريخية والصراع العائلي والسياسي، ومن أبرز الفنانات اللواتي جسّدنها:

نادية الجندي: في مسلسل "ملكة في المنفى"، الذي تناول حياتها منذ زواجها من الملك فؤاد وحتى مغادرتها مصر، وصراعها مع ابنها فاروق. ماجدة الخطيب: في مسلسل "أم كلثوم"، حيث قدمت شخصية نازلي في مشاهد قليلة لكن مؤثرة، أبرزت خلالها رفضها ارتباط شقيقها بأم كلثوم. عواطف حلمي: ضمن فيلم "امرأة هزت عرش مصر"، حيث ظهرت الملكة كأم صارمة ترفض حياة الترف والعبث التي كان يعيشها ابنها الملك فاروق. وفاء عامر: في مسلسل "الملك فاروق"، حيث قدمت واحدة من أنجح تجسيداتها للملكة، كاشفةً عن جانبها الإنساني وعلاقتها المتوترة مع ابنها، وعلاقتها الخاصة بأحمد حسنين باشا. عزة جمال: في مسلسل "أسمهان"، حيث ظهرت الملكة نازلي في مشاهد تناولت علاقتها المعقدة بالمطربة أسمهان. رانيا فريد شوقي: في مسلسل "حواري وقصور"، الذي ركز على علاقتها بالحياة السياسية، خاصة بحزب الوفد، وكذلك صداقتها مع صفية زغلول.