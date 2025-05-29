شنتال صليبا من قمة الإعلام العربي 2025: لا يمكن للعالم أن يستمر من دون أخبار

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - "لا يمكن للعالم أن يستمر من دون أخبار"، عبارة اختصرت بها الإعلامية شنتال صليبا أهمية الخبر في عالمنا، لافتة إلى أن المصداقية من أهم أسرار العمل الإعلامي وأنه ومع بنائها مع الجمهور على مدى سنوات تغدو أي فكرة يطرحها الإعلامي قابلة للتصديق من قبلهم.



كلام الإعلامية اللبنانية جاء في لقاء مع "الخليج 365"، على هامش فعاليات قمة الإعلام العربي التي انطلقت يوم الاثنين الماضي 26 مايو 2025 في مدينة دبي، وعلى امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة لفيف من كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصناع المحتوى والمؤثرين وخبراء التقنية‏ الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي، وشهدت فعاليات خاصة ومميزة، وذلك ضمن أجندة حافلة تسلط الضوء على أبرز القضايا الإعلامية الراهنة.

شنتال صليبا وحضور لافت في قمة الإعلام العربي

وقالت الإعلامية شنتال صليبا: إنه "خلال القمة نوقشت العديد من الأمور المهمة في صناعة الإعلام، لعل أهمها: التأثير وقوته، وكيفية الحصول على الخبر وصناعة قصة مؤثرة منه، يتفاعل معها الناس ويتذكرونها بعد وقت ولفتت إلى أهمية الصوت والحضور إضافة إلى الإلقاء ولغة الجسد في التأثير على المشاهد، دون أن ننسى أهمية الخط التحريري للخبر واختيار الزاوية المناسبة لإيصال ما وراء وخلفيات وتداعيات الخبر، والتي باتت تشكل أهمية كبرى لضمان تأثيره، وتميزه في ظل توافر الأخبار وسهولة وصولها عبر خاصية الإشعارات".



وعبرت الإعلامية شنتال صليبا عن سعادتها بالمشاركة في قمة الإعلام العربي، واصفة إياها بالمحطة السنوية، في إشارة منها إلى أهمية هذا الحدث الذي يجمع نحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي، وأوضحت في معرض تعليقها على حضورها بأنها تسعد بتبادل المعلومات مع الراغبين بمعرفة المزيد عن هذا المجال، ومشاركة خبرتها التي كونتها من مشوارها الإعلامي، بالإضافة إلى كونه فرصة للقاء زملائها الذين تشاهدهم عبر الشاشة وتتأثر بهم. وقالت:" هذا المكان يجمعنا كل عام ونبحث فيه معا عن مستقبلنا".

تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي

تجدُر الإشارة إلى أنّ قمة الإعلام العربي 2025 شهدت حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الرابعة والعشرين؛ احتفاء بالتميُّز والابتكار في مختلف تخصصات الإعلام المكتوب والمرئي والرقمي، وسط اهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمؤسسات الصحفية.

وتعَد جائزة الإعلام العربي جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة، هدفها تقدُّم الصحافة العربية وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع. أُسست في نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وانطلقت أول دورة للجائزة في 2001. وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل، يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية. ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانةٌ عامة مقرُّها نادي دبي للصحافة، الإدارةَ التنفيذية للجائزة.

وفي 28 نوفمبر 2021، تحولت جائزة الصحافة العربية إلى جائزة الإعلام العربي؛ لتصبح أكثر شمولية بإضافة قطاعين إلى جانب قطاع الصحافة العربية، وهما: قطاع الإعلام المرئي، وقطاع الإعلام الرقمي.

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