رسالة مواساة لـ آية سماحة من شقيقتها: مش هتكوني لوحدك

شقيقة آية سماحة: لو كل الناس هاجمتك.. أنا شايفة الحقيقة

https://www.instagram.com/p/C1KWAYfiAPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C1KWAYfiAPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C1KWAYfiAPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

التحقيق مع آية سماحة

حقيقة الصلح بين مشيرة إسماعيل وآية سماحة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - لازالت أصداء أزمة الممثلةوالفنانة، قائمة حتى الآن، لاسيما وأنّ الأولى في انتظار قراربعد التحقيق معها، وإنّ كانت ستُفرض عليها عقوبة بالوقف عن ممارسة المهنة من عدمه، إذ حرص عددًا من أصدقاءها المُقربين وعائلتها، على تدوين رسائل دعم لها في تلك الأزمة التي تتعرض لها، وكانت على رأسهم شقيقتها "منة" والتي كتبت لها رسالة مقتضبة تؤازرها في تلك المحنة النفسية التي تعيشها.وبعثت منة سماحة، رسالة دعم ومواساة إلى شقيقتها آية سماحة، حيث نشرت عبر خاصية الـ"ستوري" على "انستقرام"، صورة للفنانة الشابة وهي تحتضن قطة صغيرة، وكتبت عليها قائلة: "حتى لو كل الناس هاجمتك، أنا هفضل شايفة الحقيقة اللي من قلبك، مش هتكوني لوحدك.. أنا معاكي وهفضل معاكي.. بحبك يا أطيب وأنضف خلق الله".وكانت آية سماحة، قد خضعت للتحقيق داخل نقابة المهن التمثيلية، مساء أول أمس الثلاثاء، على خلفية إهانتها الفنانة مشيرة إسماعيل، حيث شهدت الجلسة حضور 4 من أعضاء مجلس النقابة، يترأسهم الفنان، وهم: إيهاب فهمي، نهال عنبر، أحمد سلامة، أشرف طلبة، حيث جرى مناقشتها عن الأزمة برمتها، والتي أثارت غضب قطاع كبير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، طوال اليومين الماضيين.وقال أشرف زكي، لـ"الخليج 365"، إنّ: آية سماحة اعترفت بخطئها في حق الفنانة مشيرة إسماعيل، كما أبدت ترحيبها بأي قرار سيتخذه مجلس النقابة بشأن تلك الأزمة، بينما لم يُصدر قرارًا ضدها حتى الآن سواء بلفت الانتباه أو الوقف لفترة مؤقتة، لافتًا إلى أنّ الجلسة سوف تعقد مرة ثانية خلال يومين على أقصى تقدير، لاتخاذ القرار المناسب ضدها، وبما يضمن الحفاظ على مكانة مشيرة إسماعيل والفنانين بشكلٍ عام.ومن جانبها، قالت الفنانة مشيرة إسماعيل، إنها لم تقبل اعتذارلها، كون هذه المرة الثانية التي تتجاوز فيها في فترة قصيرة للغاية، فقد سبق وصنعت أزمة مع الصحفيين، واعتذرت لهم أيضًا، متابعة: "يبدو أنها لا تتعلم من أخطائها، لذلك أنا لا أقبل اعتذارها لي".

وأضافت مشيرة إسماعيل، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر"، عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن ابنتها الصغرى "مشيرة" اقترحت عليها بتجاوز الأمر، والاكتفاء بما نالته آية سماحة من الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي طوال اليومين الماضيين، حيث تعرضت لهجومٍ حاد بسبب تجاوزها، مضيفة: "أنا مع ابنتي في أي موقف ستتخذه، وقلت لها إنني تركت الأمر كله لها وللفنان أشرف زكي، يتخذان القرار المناسب".



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365».