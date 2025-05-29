محمد سامي يكشف حقيقة هجرته من مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - خرج المخرج محمد سامي عن صمته وعلق على الجدل المثار بعد قرار اعتزاله الإخراج التلفزيوني خلال الموسم الرمضاني الماضي، وفسَّر سبب هذا القرار وحسم بشكل نهائي موقفه من الهجرة للخارج. محمد سامي يحسم موقفه من قرار الهجرة أكد محمد سامي أنه حتى الآن لم يحسم مشاركته في موسم دراما رمضان 2026، وقال إن منشوره الذي أثار الجدل لا يعني نهائياً ابتعاده عن الفن والإخراج، لكنها استراحة محارب وسيعود مجدداً.

قال محمد سامي إنه استقر على هذا القرار منذ فترة طويلة، وكل المقربين منه على دراية بهذا الأمر، وذلك لأنه يريد أن يتعلم أموراً وتجارب جديدة ليس لديه وقت للتعرف إليها بسبب انشغاله الدائم بالكتابة والإخراج.

رد محمد سامي أيضاً على الانتقادات التي تُوجَّه له بشكل دائم، وأكد أنه يحب النقد البناء الذي يطوِّر منه، ومن الممكن أن يتسبب هذا الرأي في تغيير وجهة نظره، لكنه لا يتأثر نهائياً بالنقد السلبي.

وعمَّا تردد حول قراره بالهجرة خارج مصر، أكد أن هذا الأمر غير وارد أبداً؛ وذلك لأنه يحب بلاده ومرتبط بها بشكل كبير وبعائلته وأصدقائه الموجودين فيها، وأشار إلى أنه يتمنى أن يخوض تجارب فنية عالمية؛ لأنها تجربة مميزة يتمنى أن يخوضها أي فنان، وقال إن هناك بعض المفاوضات لكنه سيكشف عنها في الوقت المناسب.

محمد سامي في رمضان يُشار إلى أن محمد سامي قدَّم في الموسم الرمضاني الماضي مسلسلين كان في مقدمتها "إش إش"، وهو من بطولة: مي عمر، هالة صدقي، ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، محمد الشرنوبي، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، حمدي هيكل. وضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول قصة حياة راقصة "إش إش أو شروق" التي تجسد شخصيتها مي عمر، تسعى للعيش في ظل ظروف صعبة، ومع مرور الوقت، تجد نفسها في مواجهة مع أحد كبار المنطقة "رجب الجريتلي" الذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وهو رجل نافذ يتزوج من "إش إش"، لكنه يجد نفسه محاصراً في دوامة من المكائد والمصائب التي تدبرها له من أجل الانتقام منه ومن عائلته.

المسلسل الثاني "سيد الناس" الذي قام ببطولته كل من: عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، خالد الصاوي، إنجي المقدم، منة فضالي، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد. ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

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