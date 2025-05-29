من قمة الإعلام العربي علي جابر: احتضنوا الذكاء الاصطناعي



كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - "يتنافسان ويتكاملان" هكذا وصف الإعلامي علي جابر العلاقة بين الإعلام التقليدي والإعلام الحديث، وذلك خلال مشاركته في جلسة «عالم بلا أخبار» ضمن فعاليات الدورة الثالثة والعشرين من "قمة الإعلام العربي". وللحديث عمّا تناولته هذه الجلسة من محاور وأهم التوصيات التي خرجت بها، كان لنا حديث خاص مع علي جابر بيّن فيه المتغيرات التي تفرض على الإعلام التقليدي تطوير نفسه لمواكبتها حتى لا يندثر.

محتوى أكثر فعالية



وأوضح رئيس المحتوى في مجموعة « MBC» ومنصة «شاهد» وعميد كلية "محمد بن راشد للإعلام" في "الجامعة الأميركية في دبي"، علي جابر في حديثه الخاص لـ "الخليج 365" أن الدردشة النقاشية التي حاورته فيها الإعلامية نانسي نور ركزت على عدة محاور بارزة تناقش العلاقة المعقدة بين الإعلام التقليدي وإعلام السوشيال ميديا الذي يكتسح العصر الحالي.

ومن أهم هذه المحاور وفق قوله موضوع "الذكاء الاصطناعي"، حيث أشار جابر: "تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي ودوره في الإعلام المقبل، وقلنا إن الذكاء الاصطناعي مهم جداً وجَدّي جداً لصناعة الإعلام القادم".

وتابع حديثه بالقول: "على الصحفيين وصناع المحتوى اليوم أن يحتضنوا الذكاء الاصطناعي والتعامل معه بطريقة ذكية، لمساعدة أنفسهم في صناعة محتوى أكثر فعالية وأقل تكلفة وأكثر مشاهدة"، مؤكداً في الوقت نفسه أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل الإنسان.

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ما هو المحتوى الجيد؟

ولدى سؤالنا عن ماهية المحتوى الجيد في العصر الحالي بنظره، قال: "المحتوى الجيد هو المحتوى المؤثر، فإذا شاهدنا فيلماً أو مسلسلاً أو كليبّاً، مدته دقيقة أو نصف دقيقة وتمكن من تغيير طريقة تفكيرنا أو تطلعنا لمسألة ما أو رأينا بأشخاص معينين فهذا هو الإعلام الجيد.."

هذا وأتت الجلسة التي شارك فيها الإعلامي علي جابر ضمن دردشات إعلامية استضافتها قمة الإعلام العربي، وأدارتها الإعلامية نانسي نور في إكسترا نيوز.

مستقبل الإعلام

وكانت قمة الإعلام العربي 2025 انطلقت يوم الاثنين الماضي 26 مايو 2025 في مدينة دبي، وعلى امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة نخبة من الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من المنطقة والعالم.

وهذه الجلسة أتت ضمن فعاليات اليوم الثاني من القمة، والذي شهد تنظيم حوالي 50 فعالية متنوعة، منها أكثر من 31 جلسة نقاشية ودردشات إعلامية تتناول موضوعات جوهرية حول مستقبل الإعلام في المنطقة والعالم، إضافة إلى 9 ورش عمل تخصصية من بينها جلسات "الماستر كلاس"، يقدمها خبراء عرب، فضلاً عن فعاليات منتدى الأفلام والألعاب الذي يستعرض اتجاهات صناعة المحتوى الترفيهي والرقمي.



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