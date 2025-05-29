أفلام عيد الأضحى 2025.. ماذا قال كريم عبد العزيز عن الصراع على شباك التذاكر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - يُنافس الفنان كريم عبد العزيز، في موسم أفلام عيد الأضحى 2025، من خلال فيلم "المشروع X"، والذي افتتح به الموسم مبكرًا، حيث حظى بإقبالٍ جماهيري كبير، مما انعكس على شباك التذاكر، حيث تصدر قائمة الإيرادات بعدما حقق نحو 33 مليون جنيه في 8 أيام فقط، وذلك وسط إشادات واسعة بالقصة والأداء والأكشن، فضلًا عن ضخامة الإنتاج، وتصويره في أكثر من دولة حول العالم.
تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.
ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.
المنافسة بين كريم عبد العزيز وأحمد عزوقدّم كريم عبد العزيز، خلال "المشروع X" جرعة من الأكشن والحركة، مما دفع البعض لعمل مقارنات بينه وبين أحمد السقا، وأحمد عز، ومن سيتصدر شباك التذاكر حال وجود كلّ منهم بفيلم أكشن في وقتٍ واحد، حيث قال كريم خلال لقاءه مع برنامج "سينماتك"، "دول أخواتي مش صحابي.. المقارنات دي في صالحنا كلنا، لأن المنافسة شريفة، مثلًا أحمد عز عمل فيلم حلو بغير وأبقى عاوز أعمل فيلم، مع تمنياتي له بالخير دومًا".
المنافسة في صالح الصناعة والممثل والجمهوروتابع "الموضوع بالنسبة لي أشبه بمباريات الكرة، هو رقصني، فأنا عاوز أرقصه، دون أن نصيب بعضنا البعض، فطول الوقت ده حافز، الصناعة طول عمرها قائمة على ذلك، والمنافسة الشريفة في صالح الصناعة والممثل والجمهور أيضًا.
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فيلم "المشروع X"ويُشارك في بطولة فيلم "المشروع X" بجانب كريم عبد العزيز، كلّ من: ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.
تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.
ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.
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كريم عبد العزيز وأحمد عز في "The Seven Dogs"يذكر أنّ كريم عبد العزيز وأحمد عز، يترقبان طرح فيلمهما الجديد "The seven dogs"، خلال الشهور القليلة المُقبلة، والذي جرى الانتهاء من تصويره مؤخرًا داخل المملكة العربية السعودية، حيث يُعَدُّ الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، إذ تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، يأتي من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal اللذين كان آخر أعمالهما "bad boys 3".
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