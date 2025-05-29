فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية التي قادتها الدموع إلى المجد "فيديو"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - منذ نعومة أظفارها، لفتت فاتن حمامة الأنظار بجمالها اللافت وملامحها الرقيقة، إلى جانب موهبة فطرية واضحة جعلت من حولها يؤمنون بأن هذه الطفلة تحمل شيئاً مختلفاً، وعلى الرغم من محاولاتها المستمرة للدخول إلى عالم التمثيل، إلا أن مدخلها إلى الفن جاء بطريقة غير متوقعة، وبسببٍ لم يخطر على بال أحد.

ملكة جمال الأطفال

فشل متكرر

في حوار نادر أجرته مع التلفزيون الفرنسي، روت "سيدة الشاشة العربية" فاتن حمامة تفاصيل طفولتها و بدايتها مع الفن، وأشارت إلى أن والدتها كانت ترى فيها موهبة استثنائية، فقررت إدخالها في، التي كانت تنظمها المجلات الفنية في مصر آنذاك، إذ كان يتم ترشيح الفائزين فيها لمخرجين يبحثون عن وجوه جديدة للسينما.لكن المصادفة الغريبة، بل القدرية، وقعت حين انهارت فاتن بالبكاء عقب فشلها في الحصول على المركز الأول مرة تلو الأخرى، وعقب إحدى هذه المسابقات امتلأت عيناها بالدموع حزناً، وفي تلك اللحظة كان مصور صحفي يرصد الأجواء، فالتقط صورة لها وهي تبكي، ونشرت لاحقاً في إحدى المجلات الفنية.

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صورة غيرت حياتها

تكريم فاتن حمامة في لبنان - تصوير RAMZI HAIDAR- AFP

مسيرة حافلة

كانت هذه الصورة هي التي غيرت مجرى حياتها بالكامل، إذ وقعت بين يدي المخرج الكبير، الذي أعجب بشدة بملامح الطفلة وتعبيرات وجهها الصادقة والمؤثرة، فقرر ترشيحها لأداء دور "أنيسة" في فيلمعام 1940، إلى جانب موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وحصلت على مكافأة مالية بلغت عشرة جنيهات، وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت، خاصة لطفلة لم تتجاوز التاسعة من عمرها.وخلال مسيرتها قدمت فاتن حمامة أكثر من 94 فيلماً في السينما المصرية، تنوعت بين الرومانسية والدراما الاجتماعية والسياسية، من أبرز أعمالها "دعاء الكروان" و"الحرام"،"إمبراطورية ميم"، و"أريد حلاً"، كما شاركت في مسلسلات تلفزيونية مثل "ضمير أبلة حكمت" و"وجه القمر"، فحصلت على العديد من الجوائز والأوسمة، منها: وسام الأرز من لبنان، وسام الكفاءة الفكرية من المغرب، جائزة نجمة القرن من منظمة الكتاب والنقاد المصريين، والدكتوراة الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1999، وتوفيت في 17 يناير 2015 عن عمر يناهز 83 عاماً.

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