بداية جديدة..أحمد سعد يفاجيء الجمهور بتوديعه للتاتو

أحمد سعد عن إزالة التاتو من على جسده: مبسوط جداً

تفاعل واسع

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - بدأ الفنان أحمد سعد أولى خطوات إزالة التاتو من جسده، في خطوة مفاجئة لعدد كبير من متابعيه، حيث عبر عن سعادته بهذا القرار وشاركه مع جمهوره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، ظهر فيه داخل أحد المراكز الطبية أثناء الخضوع لجلسة إزالة التاتو بالليزر.وسيطر الحماس على أحمد سعد لحظة خضوعه لجلسة إزالة ""، مؤكدًا أنه يشعر بالراحة والسعادة بعد اتخاذ هذا القرار، وعلق قائلاً: "دي أول جلسة.. مبسوط جدًا إني بدأت أشيل التاتو، وكان لازم أعمل كده"،وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من الجدل الذي صاحب ظهور أحمد سعد بتصاميم تاتو عديدة في أعماله الفنية وعلى مواقع التواصل، وهو ما جعله محط أنظار الجمهور باستمرار.الخطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من عدد من النجوم الذين رحبوا بهذا القرار، وعبروا عن دعمهم له في التعليقات، مشيدين بشجاعته وحرصه على التغيير الإيجابي في حياته الشخصية والمهنية ، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة راندا البحيري والتي حرصت في تعليقها على تهنئته قائلة " مبررروك ياحمادة"، والفنان علي لوكا الذي عبر عن سعادته بتعليقه " ماشاء الله" وعدد آخر من مشاهير الوسط الفني.

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حفل سابق

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أحدث ألبومات أحمد سعد

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جدير بالذكر، أن الفنانأحي حفلاً ناجحاً بـ أستراليا بحضور عدد كبير من الجاليات العربية التي تتواجد هناك، وعبر " سعد" عن فرحته بهذا الحفل، ودلل على ذلك بتوثيق لحظات منه عبر صفحته على " انستغرام"، إذ نشر مجموعة صور من الحفل ، وعلق بالقول " أكتر حاجة بتسعدني في الدنيا... إني أفرّح ناس شَمّوا ريحة مصر في كل حرف من أغانيا، كل عربي كان بيرقص وبيغني من قلبه في الحفلة... فرحتكم وصلتني وخلّتني أعيش أسعد لحظاتي، ربنا يديم عليكم الفرح... ويسعدكم زي ما أسعدتوني".وتابع " الحمد لله، حفلاتي في أستراليا كانت أسطورية، مش بس في مشواري... لكن في تاريخ حفلات أستراليا".وعلى جانب آخر، سبق ووقع الفنان أحمد سعد، عقدا فنيا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة أسامة رشدي، وأعرب سعد عن سعادته البالغة بالتعاون مع أكبر شركات الوطن العربي ، نشر "سعد" عبر حسابه على إنستغرام صورة تجمعه مع رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا؛ الأستاذ سالم الهندي، معلقًا: "بسم الله.. بداية جديدة ومهمة مع شركتي وبيتي الثاني بين أهلي وأصدقائي في روتانا... دعواتكم ليا بالتوفيق، واللي جاي أقوى بإذن الله".وأعرب سعد في تعليقه عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع سالم الهندي، ووجّه الشكر لأسرة روتانا على حفاوة الاستقبال، وللمخرج أسامة رشدي على جهوده في التحضيراتويترقب جمهور أحمد سعد تعاوناته المقبلة مع روتانا، خاصةً بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في السنوات الأخيرة، والتي جعلته من أبرز نجوم الغناء على الساحة العربية.يُشار إلى أنتألق في بداية العام وطرح ألبوم مميز مكون من 9 أغاني تضم عدداً من الألوان الموسيقية يقدمهامستفيداً من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية، مقدماً تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكلٍ مختلف. جاء من أغاني الألبوم الجديد "حبيبنا" التالي: أغنية "مفتقدني" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "عايز سلامتك" كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، أغنية "حبيبنا" التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو تيجي" من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي.

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