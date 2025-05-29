وفاء الكيلاني لـ«الخليج 365»: شخصيتي لن تتغيّر ولي بصمة خاصة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - أعربت الإعلامية وفاء الكيلاني في لقاء مع الخليج 365 على هامش قمة الإعلام العربي 2025 عن سعادتها بالمشاركة واصفة الملتقى بأنه فرصة مهمة للتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب.

وكانت قمة الإعلام العربي 2025 انطلقت يوم الاثنين الماضي 26 مايو 2025 في مدينة دبي، وعلى امتداد ثلاثة أيام، بمشاركة لفيف من كبار الشخصيات والرموز والقامات السياسية والإعلامية ورؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية، وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية، والأكاديميين، ونحو 8000 من الإعلاميين والمعنيين بقطاع الإعلام من داخل دولة الإمارات ومختلف أنحاء العالم العربي، وشهدت فعاليات خاصة ومميزة، وذلك ضمن أجندة حافلة تسلّط الضوء على أبرز القضايا الإعلامية الراهنة.

الإعلامية وفاء الكيلاني قالت في لقائها مع الخليج 365 :"تواجدي اليوم يرجع لأنني تشرفتُ وتمتْ دعوتي للتواجد في هذا الحدث الهام، الذي يُعَد من أبرز الأحداث على الأجنده الإعلامية، وذلك حتى أُفيد وأستفيد من روّاد الفكر وصانعي الرأي، الأساتذه الكبار الموجودين من أجيال مختلفة".

مشيدة في السياق نفسه "بالتنظيم الإعلامي المميز، وبتواجد أكثر من 3000 شخصية إعلامية"، ولتتوجه بالتحية لجميع القائمين على هذه القمة.

تصوُّر وفاء الكيلاني لبرنامجها المستقبلي ورأيها في السوشيال ميديا

وبسؤالها حول تصوُّرها لبرنامجها المستقبلي؟ قالت:" كل منا له شخصيته وشخصيتي لن تتغير بمرور السنوات، طبعا هناك سعي دائم ومستمر للتجديد، لكنّ تبقى البصمة الخاصة للشخصية التي تميز الفرد وهي أشبه ما يكون لبصمة الصوت التي لا تتغير".

وعن المحتوى الذي تتابعه على السوشيال ميديا؟ فأوضحت، أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. وقالت: "للأسف نسبة كبيرة من مجتمعاتنا العربية، وعيها محدود؛ فالحقيقة اللي بنشوفه على السوشيال ميديا يمثل أزمة أخلاق، وهذا يحزنني بشكل كبير".

كما تمنت وفاء، قائلة: "لمثل هذه القمم والمنتديات تأثيرٌ فعال ومؤثر في سياق التطوُّر والتوعية، وأن نستفيد من إيجابيات السوشيال ميديا ونتفادى سلبياتها."

تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي

تجدُر الإشارة إلى أنّ قمة الإعلام العربي 2025 شهدت حفل تكريم الفائزين بجائزة الإعلام العربي في دورتها الرابعة والعشرين؛ احتفاء بالتميُّز والابتكار في مختلف تخصصات الإعلام المكتوب والمرئي والرقمي، وسط اهتمام واسع من الأوساط الإعلامية والمؤسسات الصحفية.

وتعَد جائزة الإعلام العربي جائزة سنوية أطلقها نادي دبي للصحافة، هدفها تقدُّم الصحافة العربية وتشجيع الصحافيين العرب على الإبداع. أُسست في نوفمبر 1999 بمبادرة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وانطلقت أول دورة للجائزة في 2001. وقد أسند مشروع نظام الجائزة الأساسي، الذي وضعه نادي دبي للصحافة، إدارة الجائزة إلى مجلس مستقل، يتألف من أعضاء في اتحاد الصحفيين العرب وشخصيات إعلامية عربية. ويترأس المجلس رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وتتولى أمانةٌ عامة مقرُّها نادي دبي للصحافة، الإدارةَ التنفيذية للجائزة.

وفي 28 نوفمبر 2021، تحولت جائزة الصحافة العربية إلى جائزة الإعلام العربي؛ لتصبح أكثر شمولية بإضافة قطاعين إلى جانب قطاع الصحافة العربية، وهما: قطاع الإعلام المرئي، وقطاع الإعلام الرقمي.

قد يعجبكِ: 50 فعالية ضمن اليوم الثاني من قمة الإعلام العربي 2025

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365