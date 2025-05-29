 بعد تعاونهما في فيلم المشروع.. كريم عبد العزيز يكشف عن رأيه في ياسمين صبري

كريم عبد العزيز: سعيد بالتعاون مع ياسمين صبري

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 مايو 2025 01:20 مساءً - عبَّر النجمعن سعادته بتعاونه الأول مع الفنانةفي فيلم "المشروع x"، مؤكداً أن الانسجام بينهما كان واضحاً منذ الأيام الأولى للتصوير.وقال الفنان كريم عبد العزيز خلال لقائه في برنامج عرب وود، إن هذه هى المرة الأولى التي يتعاون فيها مع الفنانة، وإنه شعر بسعادة وفرحة كبيرة بهذا التعاون، لحدوث كيمياء سريعة بينهما، متمنياً أن يلاحظ هذا الانسجام بينهما على الشاشة.واستطرد قائلاً: "دي أول مرة أشتغل مع ياسمين، وفرحان بيها جداً على المستوى الفني والإنساني".

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قصة فيلم المشروع

فيلم "" تدور أحداثه حول عالم مصريات يُدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله؛ الأمر الذي يُغيِّر حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أن يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأن تظل سراً مدفوناً؛ ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟فيلم "المشروع X" يأتي من بطولة: كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا. إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم: هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد. والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي. وشارك في التأليف أحمد حسني. وإنتاج تامر مرسي.

ويوجد النجم كريم عبد العزيز بفيلم ثانٍ، وهو "The Seven Dogs"الذي يُعَدُّ الأضخم ميزانية في تاريخ السينما العربية، حيث تبلغ ميزانيته 40 مليون دولار، يأتي العمل من بطولة: كريم عبد العزيز، أحمد عز، هنا الزاهد، تارا عماد، سيد رجب، وعدد كبير من الفنانين المصريين والعرب، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal.

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