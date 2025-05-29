نيقولا معوض يشوّق الجمهور لديو جديد مع فنانة تركية

ميرنا وليد - بيروت - شوق الممثل اللبناني نيقولا معوض متابعيها لعمل جديد يحضر له باللغة التركية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

ونشر نيقولا نقطع فيديو يتضمن جزء صغير من الأغنية التي جاءت بعنوان "Seni Seviyorum" والتي تعني "أحبك" بالعربية، والتي تجمعه بالفنانة التركية جيهان بربور "Jehan Barbur" للمرة الأولى.

وأرفق نيقولا الفيديو بتعليق كشف فيه عن موعد طرح الأغنية إذ كتب فيه: "أحبك على يوتيوب وجميع المنصات الرقمية الثلاثاء 3 حزيران. احفظوا هذا التاريخ".

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع منشور نيقولا، وأعربوا عن حماسهم الكبير لسماع الاغنية.

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