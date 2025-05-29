5 أنواع أقشمة ستكون خيارك الأفضل لهذا الفصل!

ميرنا وليد - بيروت - من صيحات الموضة الرائجة لهذا الموسم، تبرز الأقمشة المميزة التي تضفي إطلالات جذابة ولافتة. في هذا النص، نقدم لكِ أبرز 5 أنواع أقمشة وخامات يمكنك اعتمادها في موسم ربيع وصيف 2025، لتظهري بلوك مميز وعصري.

قماش التويد: لمسة أناقة لا غنى عنها في إطلالاتك

يُعتبر قماش التويد من الأقمشة الفاخرة التي تضفي لمسة من الرقي على إطلالاتك اليومية، سواء كانت كلاسيكية، رسمية، أو أنيقة. يتميز هذا القماش بملمسه الناعم والمتين، مما يجعله خياراً مثالياً للبدلات الرسمية، الأطقم المميزة، والفساتين الأنيقة.

الدنيم: خيارك العصري لإطلالات يومية أنيقة

يُعتبر قماش الدنيم من الأقمشة الأساسية في خزانة كل سيدة، فهو يجمع بين الراحة والأناقة، ويُناسب مختلف الإطلالات اليومية، سواء كانت كاجوال أو كاجوال شيك. يتميز الدنيم بمرونته وسهولة تنسيقه مع قطع أخرى، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمختلف المناسبات.

الساتان يتألق في ربيع وصيف 2025 كخيار أنيق ومنعش

يعود قماش الساتان هذا الموسم ليؤكد مكانته كأحد أبرز الخيارات العصرية والمنعشة لموسم ربيع وصيف 2025. يتميّز الساتان بلمسته الفاخرة وانسيابيته الناعمة، ما يجعله مثالياً لإطلالات أنثوية مفعمة بالغلامور والرقي.

لعاشقات الأناقة اللافتة، يُعدّ الساتان خيارًا لا غنى عنه هذا الموسم، سواء في الإطلالات النهارية أو المسائية.

الأقمشة الشفافة تتصدر صيحات ربيع وصيف 2025 ​​​​​​​

تُعد الأقمشة الشفافة من أبرز الاتجاهات لموسم ربيع وصيف 2025، حيث تعكس أنوثة ناعمة وأناقة لافتة. تتنوع هذه الخامات بين الأورغانزا، الموسلين، التول، والدانتيل، لتمنح خيارات متعددة تناسب مختلف الأذواق.

يمكن اعتماد الشفافية بأسلوب جريء عند اختيار تصاميم غير مبطنة تكشف بعض تفاصيل الجسم، أو بأسلوب أكثر احتشاماً من خلال تبطين القماش أو تنسيقه مع قطع أخرى.

​​​​​​​الكروشيه.. خيار مميز ولافت لصيف 2025

يُعتبر قماش الكروشيه من أبرز الصيحات الرائجة لهذا الموسم، سواء في الملابس أو الإكسسوارات. هذا الأسلوب المميز، الذي غالبًا ما يتسم بالطابع البوهيمي، يضيف لمسة أنيقة وعصرية في الوقت ذاته، مما يجعله خياراً مثالياً لإطلالات مميزة وجذابة.