ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية باريس هيلتون، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كشفته فيه عن مواجهتها لموقف مرعب، إذ يزعم ابنها فينيكس وجود شبح داخل قصر العائلة الفخم في بيفرلي هيلز.
وظهر فينيكس البالغ من العمر عامين، في الفيديو وهو يوجه أصبعه إلى أحد الأبواب قائلًا: "هناك شبح هناك ... وهناك أيضًا".
كما يسمع صوت باريس في الفيديو وهي تسأل طفلها من خلف الكاميرا: "أين الشبح؟"، ليُجيبها فينيكس بالإشارة مجددًا نحو الباب وهو يكرر: "شبح!".
وأرفقت باريس الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أنا مرعوبة ... إلى كل الأمهات، هل مررتنّ بمواقف مماثلة مع أطفالكن؟ أود أن أسمع تجاربكن... بغرض البحث فقط".
كما دونت هيلتون على الفيديو تعليق كتبت فيه: "لطيف جدًا... لكنه مرعب، لا أستطيع"، كما كتبت في نهاية الفيديو عبارة: "حسنًا، حان وقت الانتقال الآن"، ما اعتبره البعض إشارة غلى أنها تفكر في مغادرة القصر.
كانت هذه تفاصيل خبر لحظات مرعبة في قصر باريس هيلتون.. هذا ما رآه ابنها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.