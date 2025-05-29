لحظات مرعبة في قصر باريس هيلتون.. هذا ما رآه ابنها!

ميرنا وليد - بيروت - شاركت النجمة العالمية باريس هيلتون، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو كشفته فيه عن مواجهتها لموقف مرعب، إذ يزعم ابنها فينيكس وجود شبح داخل قصر العائلة الفخم في بيفرلي هيلز.



وظهر فينيكس البالغ من العمر عامين، في الفيديو وهو يوجه أصبعه إلى أحد الأبواب قائلًا: "هناك شبح هناك ... وهناك أيضًا".

كما يسمع صوت باريس في الفيديو وهي تسأل طفلها من خلف الكاميرا: "أين الشبح؟"، ليُجيبها فينيكس بالإشارة مجددًا نحو الباب وهو يكرر: "شبح!".

وأرفقت باريس الفيديو بتعليق كتبت فيه: "أنا مرعوبة ... إلى كل الأمهات، هل مررتنّ بمواقف مماثلة مع أطفالكن؟ أود أن أسمع تجاربكن... بغرض البحث فقط".

كما دونت هيلتون على الفيديو تعليق كتبت فيه: "لطيف جدًا... لكنه مرعب، لا أستطيع"، كما كتبت في نهاية الفيديو عبارة: "حسنًا، حان وقت الانتقال الآن"، ما اعتبره البعض إشارة غلى أنها تفكر في مغادرة القصر.