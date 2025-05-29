نور ستارز عن خطيبها: "غشني أول ما تعرفت عليه"..اليكم ما حصل

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت اليوتيوبر العراقية نور ستارز عن غيرة خطيبها كريم، قائلة: "على فكرة هو أكثر شخص يغار بالدنيا بس بهدوء، غشني أول ما تعرفت عليه كان أوبن مايند وكثير منفتح وفجأة صار مغلق".



على صعيد آخر جاءت ديكورات حفل خطوبتهما أنيقة وراقية، إذ اختيرت الزينة بتدرجات اللون الوردي، والتي تناغمت مع إطالالتها، إذ تألقت نور بفستان خطوبة فاخر باللون الأبيض العاجي، جاء بتصميم عرائسي أنيق بقصة مجسّمة مطرّزة بالكامل بحبيبات اللؤلؤ والباييت الفضي اللامع. وجاء الفستان بكتفين مكشوفين وأكمام منسدلة، مع تنورة بذيل دائري من الخلف.