تحت عنوات الرشاقة و الأنوثة.. كايلي جينر تبرز جمالها بالاحمر

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الجمهور في أحدث إطلالة لها، من خلال مجموعة صور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بأجواء صيفية مميزة، فكانت ترتدي فستان باللون الاحمر متوسط الطول و ضيق من دون أكمام، إستعرضت من خلاله شاقة جسمها، و تركت شهرخا نسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.
وكانت نشرت وسائل إعلام عالمية، صورة لـ كايلي جينر، تُظهر مساعدتها للنجم تيموثي شالاميه بإرتداء بدلته، وذلك قبل إطلالتهما الأولى معاً على السجادة الحمراء، وقد عبّر العديد من المتابعين عن إعجابهم بهذه الصورة.
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