“أفضل ممثلة”.. ياسمين عبد العزيز تتحدث عن الحسد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز جمهورها مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت خلالها بإطلالة أنيقة وجذابة باللون الأسود، نالت إعجاب المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث خطفت الأنظار بإطلالتها وبتعليقها الطريف على الصور قائلةً: “الأسود على الأسد بيمنع الحسد”، في إشارة ساخرة إلى الحسد.

وتزامنت الصور مع الاحتفاء بفوز ياسمين بجائزة “أفضل ممثلة” بتصويت النقاد ضمن جوائز “كأس إنرجي للدراما”، عن دورها في مسلسل “وتقابل حبيب”، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي وحقق تفاعلاً واسعًا وإشادات كبيرة من الجمهور والنقاد، خصوصًا من حيث الأداء الدرامي والسيناريو.

كما نشرت ياسمين صورة لها من حفل توزيع الجوائز، وعبّرت من خلالها عن امتنانها الكبير لجمهورها، ووجّهت رسالة شكر مباشرة قالت فيها: “شكراً لجمهوري الغالي على التصويت لأفضل ممثلة في دراما رمضان، عن مسلسل “وتقابل حبيب”.”

وتستمر ياسمين عبدالعزيز في تصدّر المشهد الفني، مؤكدة مكانتها كواحدة من أبرز نجمات الدراما العربية في السنوات الأخيرة.