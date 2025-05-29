زوجة هيو جاكمان تكشف خيانته مع ممثلة: “جرح لا يُنسى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تصريح لها بعد رفعها دعوى الطلاق رسميًا من النجم العالمي هيو جاكمان، تحدّثت زوجته السابقة ديبورا لي فورنيس عن تجربتها العاطفية والصدمة التي عاشتها، مؤكدة أن “الخيانة” كانت نقطة تحوّل منحتها القوة والحرية.

وقالت فورنيس في بيان لصحيفة ديلي ميل: “أتعاطف مع كل مَن عاش صدمة الخيانة، إنه جرح عميق، لكنني أؤمن بأن هناك قوة عليا في الكون تعمل دائمًا لصالح من يسعى للتعافي بعد فقدان الثقة.” وأضافت: “ربما يكون الأمر مؤلمًا، لكن العودة إلى ذاتك والعيش بنزاهتك وقيمك وحدودك هو التحرر الحقيقي.”

فورنيس، التي تزوجت جاكمان عام 1996 وأعلنت انفصالها عنه قبل نحو عامين، تقدّمت رسميًا بطلب الطلاق مؤخرًا، مشيرة إلى أن الألم الناتج عن الانفصال “ليس شخصياً”، بل نتيجة طبيعية لسعي كل طرف نحو مساره الخاص في الحياة.

وتابعت: “كل محنة في الحياة تقوّي الإنسان… وقد علّمتني هذه التجربة أنني أمتلك قواي الخارقة الخاصة.”

وتشير مصادر مطلعة إلى أن فورنيس كانت تقصد بخيانتها المحتملة علاقة جاكمان بزميلته في “برودواي” ساتون فوستر، التي شاركته بطولة فيلم “رجل الموسيقى” عقب إعلان الانفصال، ما يرجّح أن هذه العلاقة كانت الشرارة التي فجّرت الأزمة بين الطرفين.