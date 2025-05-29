كيفن كوستنر يواجه دعوى تحرش وتمييز بسبب مشهد صادم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رفعت مؤدية المشاهد الخطرة ديفين لابيلا دعوى قضائية ضد النجم العالمي كيفن كوستنر وعدد من شركات الإنتاج المرتبطة بسلسلته الأنثولوجية “Horizon: An American Saga”، متهمةً إياهم بالتحرش الجنسي، التمييز، والانتقام، بسبب ما وصفته بـ”مشهد اغتصاب عنيف مرتجل وغير مُجدول” تم تصويره في 2 أيار (مايو) 2023 خلال الجزء الثاني من السلسلة.

ووفقاً لوثائق حصل عليها موقع TMZ، قالت لابيلا إنها صُدمت من طلب تصوير مشهد جنسي صريح في اليوم التالي لتصوير مشهد اعتداء جنسي مُدرّب عليه ومُخطط مسبقًا، مشيرةً إلى غياب منسق العلاقات الحميمة في موقع التصوير، وادعت أن كوستنر كان “متدخلاً للغاية” و”على دراية تامة بكل تفاصيل المشهد”.

وبحسب الدعوى، أصدر كوستنر تعليمات مباشرة للممثل روجر إيفنز أثناء تصوير المشهد، حيث قام “برفع تنورتها بعنف وتثبيتها جسديًا”، وفقًا لتوجيهاته، مما تسبب لها بأذى نفسي بالغ.

وأضافت لابيلا أنها بدأت في حزيران (يونيو) 2023 الخضوع لعلاج نفسي بسبب الأعراض الناتجة عن هذه التجربة الصادمة، والتي تضمنت اضطرابات نوم، قلق، ومخاوف من العلاقات الحميمة، لافتةً إلى أنها تعرّضت لاحقًا للإقصاء من العمل على المشروع ذاته، وتم إدراجها على “القائمة السوداء” في أوساط الإنتاج، بعد إبلاغها المعنيين بالحادثة.

وتسعى لابيلا للحصول على تعويضات مالية تُحدَّد أثناء المحاكمة، متهمةً كوستنر وفريقه بالتصرف “بسوء نية وقمع لحقوقها وتجاهل متهور لسلامتها”.

من جهته، نفى محامي كيفن كوستنر، مارتن سينجر، كل الاتهامات، وصرّح لـTMZ بأن الدعوى “لا أساس لها من الصحة”، زاعمًا أن لابيلا سبق أن وجهت اتهامات متعددة لأشخاص في صناعة الترفيه. كما شدد على أن كوستنر “يولي أهمية كبيرة لسلامة وراحة كل من يعمل معه في مواقع التصوير”.