مي عمر تحتفل بجائزة “أفضل ممثلة”.. وتوجّه رسالة مؤثرة للجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة مي عمر عن امتنانها وسعادتها بعد حصولها على جائزتين من كأس إنرجي للدراما عن مشاركتها في مسلسل “إش إش”، الذي نافست به ضمن السباق الرمضاني الماضي. ونشرت عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” صورة للجائزتين، ووجّهت من خلالها رسالة شكر واعتذار لعدم حضورها الحفل.

وكتبت مي: “شكراً لراديو إنرجي على التكريم، للأسف مقدرتش أكون موجودة، ولكن شكراً من قلبي لكل حد صوّت لمسلسل “إش إش” وليّا كممثلة. التقدير اللي بيجي من الجمهور هو أغلى وأهم جائزة ممكن أحلم بيها، الحمد لله دايمًا على حبّكم ودعمكم.”

وأضافت: “أفضل ممثلة في مسلسل طويل – إش إش، وجائزة أفضل مسلسل طويل – إش إش.”

من جهة أخرى، حرصت مي عمر على توجيه رسالة دعم للفنان الشاب مصطفى عماد، بعد تكريمه عن أدائه المؤثر في مسلسل “سيد الناس”، حيث جسّد شخصية مصاب باضطراب طيف التوحد. وقالت عبر “فيسبوك”: “فخورة بيك يا مصطفى على أدائك المؤثر في “سيد الناس”، قدرت تلمس قلوبنا وتوصل رسالة إنسانية بكل صدق وإحساس.”

كما شكرت السيدة الأولى انتصار السيسي على دعمها الدائم للفن والمواهب، قائلةً: “كل الشكر والتقدير للسيدة الأولى على احتضانها للمواهب الحقيقية ودعمها من خلال مبادرة “أسرتي قوّتي”، اللي بتدي أمل حقيقي وبتفتح أبواب لكل فنان عنده حلم ورسالة.”