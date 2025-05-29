ياسر جلال يخوض تجربة مختلفة بعيداً عن دراما رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد سلسلة من النجاحات المتتالية في المواسم الرمضانية، قرر الفنان ياسر جلال خوض تجربة جديدة بعيدًا عن زخم دراما رمضان، من خلال منصات العرض الرقمي، حيث يستعد لتقديم مسلسل جديد بعنوان “للعدالة وجه آخر”، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

المسلسل ينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية ذات الطابع التشويقي، ويتكوّن من 15 حلقة فقط، ويشاركه في البطولة كل من أروى جودة، محمد جمايكا، ونوران ماجد، مع استمرار الشركة المنتجة في التعاقد مع باقي أبطال العمل. المسلسل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج محمد يحيى مورو.

وخلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، تحدث ياسر جلال عن مشاريعه المقبلة، مشيرًا إلى احتمالية تقديم جزء ثالث من مسلسل “جودر” الذي لاقى نجاحًا واسعًا، لكنه أكد أنه سيتأنى كثيرًا قبل اتخاذ القرار نظراً لصعوبة العمل في المسلسلات التاريخية، قائلاً: “جودر له جزء ثالث، لكن لو هقدمه، لازم أفكر ألف مرة. المسلسلات التاريخية متعبة جداً وبتحتاج لتركيز وجهد غير عادي.”

كما عبّر عن احترامه الكبير لهذا النوع من الأعمال رغم التحديات التي تواجه صنّاعها، مؤكداً أن الفنان يظل حساسًا تجاه كل تفصيلة، وأن أي خطوة جديدة تحتاج إلى تفكير عميق.

وفي ختام حديثه، وجّه ياسر جلال رسالة مؤثرة لجمهوره، قائلاً: “اكتشفت أن الجائزة الحقيقية مش في أي حاجة غير حب الناس… والحب هو أحلى دواء في مهنتنا”.