جوزيف عطية يشعل حماس الجمهور لأول أغنية من ألبومه المنتظر "ف كلّ مكان"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني جوزيف عطية التيزر الرسمي لأول اغنية من ألبومه المنتظر "ف كلّ مكان"، و التي تحمل إسم "سلام"، و ذلك عبر حسابه الخاص، حمس من خلاله الجمهور، الذي بدوره تفاعل معهم من خلال التعليقات الإيجابية معبراً عن حماسه للأعمال القادمة، إلا أنه لم يكشف عن الموعد الرسمي للطرح.



و كان قد أشعل الفنان اللبناني جوزيف عطية، حماس متابعيه لأحدث أعماله الغنائية، وهو ألبوم جديد يحمل إسم "ف كلّ مكان"، وطرح البوستر الرسمي للألبوم، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وعلق على منشوره بالقول: "ألبومي الجديد ‘ف كلّ مكان’ صار جاهز بعد وقت من التحضير! وإبتداءً من الأسبوع الجايي بتصدر أوّل أغنية.. سلام".

