ميرنا وليد - بيروت - تمتلك الممثلة اللبنانية كارلا بطرس العديد من الأعمال التمثيلية على صعيد المسلسلات والأفلام السينمائية، من الأعمال التلفزيونية: "مياده وولادا، ما فيي، الهيبة، ورد جوري"، أما من أفلامها: "زفافيان، باباراتزي، وفيتامين".
موقع "الفن" التقى بكارلا بطرس مؤخرا في العرض الأول لمسرحية "كلو مسموح" للفنانة اللبنانية كارول سماحة، اذ أجرينا معها مقابلة تحدثنا فيها بداية عن أجواء المسرحية، كما استذكرنا ايضا مسلسل "سكرتيرة بابا" الذي شاركت فيه الى جانب الممثل اللبناني الراحل إبراهيم مرعشلي. لمزيد من التفاصيل، شاهدوا الفيديو المرفق بهذا الخبر.
كانت هذه تفاصيل خبر كارلا بطرس تدعم كارول سماحة وهكذا استذكرت "سكرتيرة بابا" و الراحل إبراهيم مرعشلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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