نسرين طافش تستعرض رشاقتها وجمالها بإطلالة ضيقة مميزة

ميرنا وليد - بيروت - سحر الفنانة السورية نسرين طافش الجمهور، في آخر إطلالة لها، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان طويل و ضيق من دون أكمام أوف شولدر، من دون أكمام، باللون الأبيض، ذات تصميم رائع، غستعرضت من خلاله رشاقة جسمها.



و من الناحية الجمالية، ربطت نسرين شعرها على شكل كعكة، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش إعتمدت إطلالة كاجوال مؤلفة من بنطلون أبيض وتوب Tank Top بسيطة وأنيقة باللون ذاته، مع حزام بيج أنيق أضاف لمسة دفء على المظهر العام. ونسّقت مع ملابسها جاكيت صوفي فاخر، من توقيع دار Louis Vuitton، يبلغ سعره نحو 3070 دولار.

وأكملت نسرين طافش إطلالتها بحذاء رياضي، من طراز Tennis 1977 من تصميم دار Gucci، مزين بشعار العلامة المزدوج "G"، ويبلغ سعره 790 دولار.

أما أكثر ما لفت الأنظار في الإطلالة، فكانت الحقيبة النادرة التي حملتها في يدها، من إصدار محدود لدار Hermès، وهي من طراز Birkin Sellier Faubourg House باللون الأبيض. وتُعد هذه الحقيبة من القطع النادرة والنفيسة، حيث يصل سعرها أكثر من 300 ألف دولار.

