ميرنا وليد - بيروت - بعد غياب مؤقت بسبب وعكة صحية شديدة، طمأن فنان العرب محمد عبده الجمهور على صجته مؤكداً ان تحسن ومستعد للعودة إلى الساحة الفنية قريباً، من خلال سلسلة من الحفلات المنتظرة خلال موسم عيد الأضحى في كل من دبي والمملكة العربية السعودية.
وفي مقطع فيديو نشرته شركة روتانا ظهر محمد عبده وهو يوجه رسالة الى المحبين: "الحمد لله، ربنا شفاني وبلغنا ليلة وقفة عرفات بالخير.. سنقضي أيام عيد جميلة في دبي والمنطقة الشرقية بالسعودية، وستكون ليالٍ رائعة نعوّض بها ما فاتنا."
وأكد انه سيعاود نشاطه الفني خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه سعيد بلقائه بالجمهور في حفلات العيد اذ سيكون ذلك بمثابة بداية جديدة بعد فترة التوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عبده يطل بعد غياب ويبشّر المحبين بهذا الخبر - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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