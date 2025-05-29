خالد سليم يكشف عن تهديدات تلقّاها بسبب ياسمين عبد العزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال حضوره حفل توزيع “جوائز كأس إنرجي للدراما”، كشف الفنان خالد سليم عن تلقيه تهديدات من بعض الجمهور بسبب شخصية “نادر” التي قدّمها في مسلسل “وتقابل حبيب”، والذي عُرض ضمن الموسم الرمضاني الماضي وحقق تفاعلاً لافتًا منذ أولى حلقاته.

وقال سليم في تصريحاته الصحافية: “كره الناس لي في المسلسل أعتبره نجاحاً، وفعلاً وصلتني رسائل من جمهور بيقولولي: هنيجي البيت ومتنزلش لوحدك إنت ونيكول عشان هتضّربوا!”. وأضاف ضاحكًا: “بس مبسوط إن الجمهور بقى عنده وعي يتابع مسلسل من غير استخفاف بعقله”.

مسلسل “وتقابل حبيب” شارك في بطولته نخبة من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بتول حداد، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، محمود ياسين جونيور، وإنجي كيوان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.

ويُعد هذا العمل التعاون الثاني بين ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي بعد النجاح الجماهيري الذي حققاه في مسلسل “ونحب تاني ليه” في موسم رمضان 2020.