هدى حسين في عرض مسرحي جريء.. “عرس الجن” للكبار فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة هدى حسين عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” البوستر الدعائي لمسرحيتها الجديدة “الطقاقة نورة – عرس الجن”، والتي من المقرّر أن تُعرض على خشبة مسرح نادي القادسية في الكويت، ابتداءً من أول أيام عيد الأضحى المبارك، في عمل وُصف بأنه أضخم إنتاج مسرحي خليجي لعام 2024.

وتدور أحداث المسرحية حول قصة خيالية بالكامل، داخل حفل زفاف مستوحى من الأعراس الشعبية الخليجية، حيث ينقلب الفرح إلى كابوس غامض بعد إغلاق أبواب المسرح، في إطار يجمع بين الرعب النفسي والكوميديا السوداء، مدعومًا بتقنيات حديثة ومؤثرات بصرية وصوتية متطوّرة.

العمل من تأليف الدكتور عبدالعزيز المسلم، وإخراج محمد عبدالعزيز المسلم، ويشارك في بطولته نخبة من أبرز نجوم المسرح الخليجي، من بينهم: هدى حسين، محمد العجيمي، ميس كمر، مشعل الشايع، سعيد السعدون، علي القريشي، صالح البحيري، والطفلة منى دشتي.

وقد أُعلن أن العرض سيكون مخصصًا للكبار فقط.

وتأتي هذه المشاركة المسرحية بعد نجاح هدى حسين في موسم دراما رمضان 2024، من خلال مسلسل “زوجة واحدة لا تكفي” من إنتاج “إيغل فيلمز”، والذي حقق نسب مشاهدة عالية وتفاعلاً كبيرًا من الجمهور.

“الطقاقة نورة – عرس الجن” يُعدّ عودة قوية لخشبة المسرح في الكويت، ويَعِد جمهور العيد بعرض غير تقليدي يمزج بين المتعة البصرية والإثارة النفسية، في عمل يُتوقع أن يحظى بصدى واسع في الخليج.