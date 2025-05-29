أحمد السقا يعلّق على طلاقه: الزواج مش في بالي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدث النجم أحمد السقا للمرة الأولى بشكل صريح عن انفصاله عن الإعلامية مها الصغير، مؤكدًا احترامه وتقديره لها، ومشددًا على أن العلاقة بينهما لا تزال قائمة على الود والتواصل، خاصة لكونها أم أبنائه الثلاثة.

وجاءت تصريحات السقا خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي بمدينة دبي، حيث قال: “أنا سنغل، كوني سنغل لا يعني عدم احترامي لأم أولادي، دي عشرة وسيدة فاضلة، وربّت أولادي أحسن تربية. النصيب محصلش، وقدّر الله وما شاء فعل، وما زلنا أصدقاء وعلى تواصل دائم، وبقرأ حاجات على السوشيال ميديا ما صدرتش لا مني ولا منها.”

كما كشف السقا أنه لا يفكر حاليًا في الزواج مرة أخرى، قائلاً: “أنا عايش لأولادي، وأولادي كبروا وبقوا رجال، ولا أفكر في الارتباط في الوقت الحالي.”

وفي سياق آخر، عبّر السقا عن رفضه لتحويل حياته الشخصية إلى مادة للترند أو الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه يفضّل أن يكون في صدارة الحديث الجماهيري من خلال أعماله الفنية الناجحة وليس من خلال أخبار الطلاق أو الزواج، وقال: “الزواج والطلاق قسمة ونصيب، وأنا فخور بكل لحظة قضيتها مع أسرتي، وبعيش الآن لأولادي.”

يُذكر أن أحمد السقا تزوج من مها الصغير عام 1999 بعد قصة حب قصيرة، وأنجبا ثلاثة أبناء هم: ياسين، نادية، وحمزة. وعلى مدى السنوات الماضية، طاردتهما شائعات الانفصال، التي كانا ينفيانها دائمًا، إلى أن أصبحت حقيقة مؤخرًا، رغم استمرار الاحترام المتبادل بين الطرفين.