سامر إسماعيل يستطلع آراء الجمهور حول “خطيئة أخيرة”: كل مشهد كان تحديًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم السوري سامر إسماعيل متابعيه على إنستغرام منشورًا تفاعليًا حول شخصية “هشام” التي يجسدها في مسلسل “خطيئة أخيرة”، حيث نشر صورة من أحد مشاهد العمل وأرفقها بتعليق قال فيه: “كل مشهد بشخصية هشام كان تحديًا، الصمت، التردد، والقرار اللي ما بيتراجع عنه.. شو شعوركم تجاه هشام لحد الآن؟”، في إشارة إلى تعقيدات الشخصية النفسية وما تتطلبه من أداء دقيق.

وقد لاقى منشوره تفاعلاً واسعًا من الجمهور، حيث أشاد كثيرون بأدائه المميز، واصفين إياه بـ”الفنان المبدع” و”صاحب الأداء الهادئ والمؤثر”، كما أبدوا إعجابهم بالتفاصيل النفسية التي يقدمها من خلال شخصية هشام، وعبّروا عن حماسهم لمتابعة تطورات العمل.

وجاء في أحد التعليقات: “كل مرة بنحكيلك إنك مبدع ولسا عم تبدع وعم تبهرنا أكثر وأكثر، شخصية هشام لطيفة وفيها هدوء جميل، مبروك هالعمل ولسا ناطرين منك الأفضل.”

عن مسلسل “خطيئة أخيرة”

يتناول العمل قصة هشام، الذي يعيش صراعًا داخليًا وخارجيًا أثناء رحلة محفوفة بالمخاطر للبحث عن شقيقته المفقودة، حيث يخوض مغامرة خطيرة داخل عالم تجار الممنوعات، ويدخل في صراعات معقدة تكشف جوانب متعددة من شخصيته.

يشارك في بطولة العمل مجموعة من أبرز الممثلين من لبنان وسوريا والسعودية، من بينهم: عمار شلق، كارلوس عازار، فوزي المتعب، كارول عبود، رولا بقسماطي، ريان حركة، رشا بلال، وطارق تميم.

تجربة “العميل”

ويُذكر أن سامر إسماعيل سبق أن لفت الأنظار من خلال مشاركته في مسلسل “العميل”، النسخة العربية من العمل التركي الشهير “في الداخل”، والذي قدم فيه دورًا محوريًا ضمن حبكة درامية استمرت لـ90 حلقة، وشارك في بطولته إلى جانب وسام فارس، يارا صبري، وأيمن زيدان.

النجاح المتصاعد لسامر إسماعيل يعكس حرصه على اختيار أدوار تتسم بالعمق، ومواصلة تقديم شخصيات تحمل تحديات إنسانية ونفسية، ضمن أعمال درامية عالية الجودة.