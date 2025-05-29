توم كروز يحتفل بنجاح “Mission: Impossible – The Final Reckoning”.. ويشكر الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يعيش النجم العالمي توم كروز حالة من التوهج الفني بعد النجاح الكبير الذي يحققه أحدث أفلامه Mission: Impossible – The Final Reckoning، حيث تصدّر شباك التذاكر محققًا أرقامًا قياسية في الإيرادات، في تأكيد جديد على استمرار جاذبيته وحضوره القوي رغم مرور العقود على انطلاقته السينمائية.

وعبّر كروز عن امتنانه من خلال رسالة شكر نشرها عبر حسابه على “إنستغرام”، وجّه فيها تحية لكل من ساهم في نجاح الفيلم، قائلاً: “كانت هذه عطلة نهاية أسبوع تاريخية! تهانينا وشكرًا لكل صانع أفلام، ولكل فنان، ولكل فرد من طاقم العمل، ولكل من يعمل في الاستوديوهات ودور العرض، شكرًا لكم. وإلى جميع العاملين في Paramount Pictures وSkydance، شكرًا على سنوات الشراكة والدعم المتواصل. والأهم من ذلك كله، شكرًا للجمهور في كل مكان، الذين نخدمهم ونحب ترفيههم.”

وتزامنًا مع عرض الفيلم عالميًا، قام توم كروز بجولة ترويجية شملت عددًا من الدول، أبرزها مشاركته في مهرجان كان السينمائي الذي شهد العرض الأول للفيلم، كما زار لندن، نيويورك، دالاس، وسيول بكوريا الجنوبية، ليؤكد حضوره العالمي وحرصه على لقاء الجمهور.

ويتناول الجزء الجديد من السلسلة الشهيرة مهمة جديدة للعميل “إيثان هانت”، حيث يستكمل أحداث الجزء السابع بمهمة لإيقاف “غابرييل” والكيان الغامض قبل أن يفوت الأوان. ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم بينهم هانا وادينغهام، نيك أوفرمان، وتراميل تيلمان.

ويستعرض الإعلان الترويجي مشاهد مثيرة تظهر توم كروز وهو يؤدي حركات خطيرة على متن طائرة، وحاملة طائرات، وفي أعماق البحر، ليواصل تجاوز حدود المغامرة كما اعتاد جمهوره في سلسلة الأكشن الأشهر.

يُعرض Mission: Impossible – The Final Reckoning في صالات السينما العالمية ابتداءً من 23 مايو 2025، وسط ترقّب كبير من محبي أفلام الحركة والإثارة.