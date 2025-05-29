أحمد السعدني يرد على منتقدي ظهور ابنه في “لام شمسية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّ الفنان أحمد صلاح السعدني على الانتقادات التي طالت مشاركة نجله ياسين في مسلسل “لام شمسية”، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي، موضحًا أن الخطوة جاءت بشكل عفوي بعيدًا عن أي نية لدفع ابنه نحو التمثيل، كما كشف عن موقفه من استمرار عائلة السعدني في المجال الفني، ورأيه في نظام التصنيف العمري للمحتوى.

وخلال لقائه في حفل توزيع جوائز “كأس إنرجي للدراما”، أوضح السعدني أن والده الفنان الراحل صلاح السعدني لم يتدخل في قراره دخول المجال الفني، وهو ما ينوي اتباعه مع نجله ياسين، مؤكدًا: “والدي لم يتدخل على الإطلاق في دخولي الوسط الفني، وتركني أتخذ القرار بنفسي، لذا سأتبع نفس الطريقة والمنهج مع ابني، ولن أتدخّل في المهنة التي يريدها يومًا ما.”

وعن مشاركة ابنه ياسين في مسلسل “لام شمسية”، أوضح السعدني أن الأمر جاء بمبادرة من ياسين، حيث قال:

“طلب مني ياسين في يوم من الأيام أن يظهر معي ككومبارس، أثناء تصوير عدد من المشاهد بجانب منزلنا، وهو ما حدث بالفعل.”

كما علّق السعدني بروح مرحة على تداول كوميكسات عبر مواقع التواصل حول فرضية مشاركة الفنان محمد ممدوح الشهير بـ”تايسون” في دور “طارق”، والتي تفترض أنه كان سينهي الخلاف مع شخصية “وسام” منذ البداية، قائلًا ضاحكًا: “تايسون حبيبي وفنان عظيم، لكنه كان سيلتزم بالسيناريو أيضًا”.

وفي ما يتعلق برأيه حول التصنيف العمري للأعمال الفنية، عبّر السعدني عن رفضه لسياسة المنع، مؤكدًا أن الأطفال في هذا العصر يملكون وسائل الوصول إلى المحتوى بسهولة، مضيفًا: “أي طفل يبلغ عمره 10 أو 11 عامًا ولديه هاتف يستطيع مشاهدة أي شيء، وفكرة المنع ليست جيدة مع الأجيال الجديدة، لذا فالحل الأمثل هو المتابعة العائلية، والمشاهدة مع شرح وتوجيه من الأهل.”

تصريحات السعدني لاقت تفاعلاً واسعًا، خاصة في ظل الجدل المستمر حول حرية الأطفال في استهلاك المحتوى الفني، وحدود تدخل الأهل في خياراتهم المهنية مستقبلاً.